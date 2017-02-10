1 жовтня стартувала реєстрація на "Учитель року-2018"

1 жовтня 2017 року розпочалася реєстрація учасників всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2018». Зареєструватись можна до 22 жовтня за посиланням.

Конкурс проводитимуть у 4 номінаціях: «Українська мова та література», «Німецька мова», «Фізика», «Фізична культура».

Учасниками змагань можуть стати вчителі шкіл, стаж педагогічної роботи яких не менш як 5 років. Цьогоріч до конкурсу також долучаються і викладачі загальноосвітньої підготовки професійно-технічних навчальних закладів та ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації.

Ознайомитися з умовами конкурсу можна у доданому файлі.

Нагадаємо, що напередодні Дня працівників освіти Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич зустрілася із переможцями всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2017».

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ