Глава Уряду: Новий закон про освіту - не проти когось, а за нову якість освіти

Ухвалений Парламентом закон про реформування системи освіти в України має на меті змінити якість освіти в Україні і не порушує культурних та соціальних прав громадян. Про це сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час спільної прес-конференції за Прем’єр-міністром Молдови Павлом Філіпом.

Питання освіти було обговорено під час зустрічі двох прем’єрів.

«Це закон не проти когось, це закон про якість – нову якість освіти, - сказав Глава Уряду України. - Ми цінуємо і поважаємо кожну національну меншину, яка проживає в Україні, яка вважає Україну своєю Батьківщиною».

Разом з тим Володимир Гройсман додав, що в контексті розвитку освіти очевидним є розвиток української мови як державної.

«Зараз наше Міністерство закордонних справ проводить роз’яснювальну роботу, консультації. Ми вміємо чути, з шаною ставимося до питань, які піднімають наші партнери. Але ми не звикли розмовляти мовою ультиматумів, нам важливо підтримувати дружній діалог. Переконаний, в якісній співпраці буде знайдено рішення. І ми відкриті», - підкреслив Володимир Гройсман.

ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОМУНІКАЦІЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ СЕКРЕТАРІАТУ КМУ