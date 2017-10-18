Вступ-2018: реєструвати електронні кабінети можна буде з 2 липня, а подавати заяви – з 12 липня

2018 року реєстрація електронних кабінетів вступників на основі повної загальної середньої освіти розпочнеться 2 липня і триватиме до 25 липня. Про це повідомив директор департаменту вищої освіти Олег Шаров під час презентації Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти в 2018 році сьогодні, 18 жовтня 2017 року, в МОН.

Прийом заяв та документів розпочнеться 12 липня. Ті, хто вступатиме до вишів на основі співбесіди, вступних іспитів або творчих конкурсів, зможуть подати заяви до 20 липня. Для тих же абітурієнтів, які вступатимуть лише на основі сертифікатів ЗНО, подання заяв буде відкрито до 26 липня.

«На 2018 рік ми дещо розширили терміни проведення творчих конкурсів – вони проходитимуть у кілька сесій з 14 до 26 липня. Вступні іспити відбудуться з 21 до 26 липня, а співбесіди триватимуть з 21 до 23 липня включно», – зазначив Олег Шаров.

Він додав, що наступного року в окремих випадках з’явиться нова форма вступного випробування – творчі заліки, які ВНЗ можуть проводити вже з 1 лютого 2018 року й до 26 липня. Творчі заліки запровадять замість творчих конкурсів на деякі педагогічні спеціальності, журналістику та окремі спеціалізації дизайну. Це буде етап доконкурсного відбору, під час якого абітурієнти заздалегідь отримають можливість підтвердити свої творчі здібності. За його підсумками вступники зможуть взяти участь у конкурсі до різних вишів на основі ЗНО.

Дізнатися, хто пройшов на бюджет, вступники зможуть 1 серпня – цього дня оприлюднять рейтинговий список із зазначенням рекомендованих до зарахування. На місця державного та регіонального замовленням зарахування відбудеться 7 серпня, а за кошти фізичних або юридичних осіб – не пізніше 30 вересня.

Міністерство освіти і науки України