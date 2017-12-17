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Вступ-2018: Наступного року бюджетне місце "ходитиме за кращим вступником" не лише на бакалаврат, а й на магістратуру

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Під час вступної кампанії 2018-го МОН розширить практику використання широкого конкурсу – коли бюджетне місце надається не конкретному вишу, а йде до ВНЗ за вступником з найкращими балами. Зокрема, використання такого підходу розширять для бакалаврів і вперше застосують для вступу на магістратуру.

«Практика 2015-2017 років засвідчила, що широкий конкурс – це ефективна методика забезпечення справедливого розподілу місць держзамовлення. Вона передбачає алгоритмічний розподіл вступників за їхніми конкурсними балами та обраними пріоритетностями. Тому 2018-го ми переводимо на широкі конкурси більшість педагогічних спеціальностей для вступників на бакалаврат. Також вперше буде використано широкий конкурс для розподілу бюджетних місць у магістратуру. Це стосуватиметься спеціальностей «Право» та «Міжнародне право», – розповів директор департаменту вищої освіти МОН Олег Шаров.

Він нагадав, що широкий конкурс стає можливим для цих спеціальностей, оскільки наступного року вступні випробування до магістратури «Права» та «Міжнародного права» складаються у формі єдиних фахових іспитів та випробувань з використанням технологій ЗНО. Випробування міститимуть тестування з іноземної мови, права та загальних навчальних правничих компетентностей.

Зареєструватися можна буде з 14 травня до 5 червня 2018 року. Самі ж тестування проходитимуть у 2 етапи: 11 липня – з іноземної мови, 13 липня – з права та правничих компетентностей. Це пов’язано з тим, що 2018-го – поки що як експеримент – єдиний фаховий іспит з іноземної мови також проводитимуть для вступників до магістратури з низки гуманітарних галузей. Це, зокрема, «Гуманітарні науки» (крім спеціальності «Філологія»), «Соціальні та поведінкові науки», «Журналістика», «Сфера обслуговування», «Міжнародні відносини».

«Дуже важливим для Міністерства освіти і науки є підвищення довіри суспільства до вступних випробувань. І наразі найбільш ефективним засобом підвищення цієї довіри є поступове розширення використання технології зовнішнього незалежного оцінювання», – пояснив новації Олег Шаров.

Раніше директор Українського центру оцінювання якості освіти Вадим Карандій повідомив, що учні коледжів та ПТНЗ складатимуть державну підсумкову атестацію в формі ЗНО з трьох предметів, але ці зміни впроваджуватимуть поступово.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

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