МОН: У 2018 році планується створити майже 35 тис. місць у дитсадках

У 2018 році органи місцевого самоврядування планують створити 34,9 тис. місць у дошкільних навчальних закладах. Відповідні показники закладено в затвердженому Урядом Плані подолання черги в дошкільні навчальні заклади до 2020 року.

Збільшення кількості місць відбуватиметься завдяки 8 різним підходам. Перше - це відкриття 77 нових дошкільних закладів освіти та створення додаткових 7 тис. 430 місць. Ще 4 тис. 135 місць буде створено за рахунок відкриття навчально-практичних комплексів.

На 2018 рік також заплановано відкриття 15 приватних дошкільних закладів освіти, де зможуть навчатися 718 дітей. Окремо передбачається проведення реконструкції 110 дошкільних закладів освіти, що дозволить створити додаткових 6 тис. 226 місць.

На 55 закладів, що використовувалися не за призначенням, чекає відновлення, у них зможуть прийти 5 тис. 500 дошкільнят. Трохи більше 2 тис. місць буде створено за рахунок відкриття ДЗО в пристосованих приміщеннях, окрім цього, буде відкрито 415 додаткових груп, де зможуть навчатися понад 8 тис. дітей. Ще майже 550 місць буде створено за рахунок інших шляхів вирішення проблеми.

«У 2017 році ми спільно з органами місцевого самоврядування змогли зменшити чергу на 40,3%. Але цього недостатньо, тисячі дітей досі чекають свого місця у дошкільні заклади, і ми маємо вирішити цю проблему», - зазначила Міністр освіти і науки Лілія Гриневич.

Протягом 2017 року вже вдалося створити понад 25 тисяч місць у дошкільних закладах освіти. При цьому протягом року черга дітей у ДЗО скоротилася на 31,5 тис. Наразі в черзі в дошкільні навчальні заклади залишається майже 47 тисяч дітей (46,9 тисяч).

Міністерство освіти і науки України