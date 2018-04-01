У бюджеті 2018 року закладено більше 1 млрд грн на продовження урядових програм з підтримки освітньої інфраструктури

1 млдр 150 млн 101 тис. грн планується витратити у 2018 році на продовження програм з покращення освітньої інфраструктури – закупівлю автобусів для підвезення дітей до опорних шкіл, обладнання природничо-математичних кабінетів та розвиток інклюзивної освіти. Відповідні кошти закладено в державний бюджет на 2018 рік.

Так, 200 млн грн передбачено на придбання автобусів для опорних шкіл, 441,101 млн грн – на природничо-математичні кабінети, а також 509 млн грн – на підтримку освіти дітей з особливими освітніми потребами.

Кожна з цих освітніх програм також отримує фінансування зі сторони місцевих органів самоврядування. Завдяки цьому в 2017-му автобуси, природничі кабінети та підтримка освіти дітей з особливими потребами були профінансовані майже на 1 млрд 330 млн грн, з яких 621,188 млн грн – додаткове фінансування з місцевих бюджетів, 709,5 млн – фінансування, передбачене держбюджетом 2017 року.

«Реформа децентралізації дала значні можливості для розвитку громад. Загалом громади збільшили свої надходження на близько 100 млрд грн. Це дає можливість місцевій владі якісніше виконувати повноваження щодо підтримки та розвитку освітньої інфраструктури. Саме тому зараз ми бачимо, що ремонтуються та будуються школи і садочки, закуповується обладнання», - зазначила Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич.

Протягом 2017 року було закуплено 391 шкільний автобус, 1 тис. 915 природничих кабінетів, побудовано 29 шкіл та 16 дитсадків.

Нагадуємо, що також в бюджеті 2018 року закладено значні кошти на старт реформи Нова українська школа : майже 1 млрд грн (998,7 млн) на забезпечення учнів початкових класів навчальними засобами та мобільними меблями,163 млн 818 тис. – на придбання техніки для початкової школи, 386,5 млн – на підвищення кваліфікації вчителів, 272 млн 382 тис. – підручники для 1-го класу. Також 48 млн 349,5 тис. передбачено на закупівлю навчально-методичної літератури для початкових класів.

Міністерство освіти і науки України