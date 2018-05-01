На сайті EdEra почалася реєстрація на «Онлайн-курс для вчителів початкової школи» – долучитися може кожен охочий

На сайті студії онлайн-освіти EdEra (за посиланням: https://ed-era.com/nus) стартувала реєстрація на обов’язковий «Онлайн-курс для вчителів початкової школи», які навчатимуть 1-й клас з вересня 2018 року. Наразі, зареєструвавшись, можна ознайомитися зі структурою курсу, функціоналом платформи, а також вступними роликами лекторів, що читатимуть матеріал. Докладну інструкцію, як зареєструватися на курс, можна завантажити за посиланням (Додаток про реєстрацію).

«Ми спеціально запустили реєстрацію на курс раніше, ніж має розпочатися саме навчання. Це має допомогти слухачам звикнути до платформи, дасть змогу спокійно зареєструватися та освоїтися», – розповів засновник студії онлайн-освіти EdЕra Ілля Філіпов.

Навчання на курсі має початися одразу після затвердження КМУ нового Державного стандарту початкової освіти. Про порядок і дату старту навчання буде повідомлено додатково.

Онлайн-курс відкритий для всіх бажаючих. Тобто кожен вчитель, який хоче опанувати методики компетентнісного навчання, або, наприклад, батьки школярів, можуть пройти навчання. У разі успішного закінчення курсу вони отримають електронний сертифікат. Успішність оцінюватиметься за виконання теоретичних і практичних завдань, що отримуватиме слухач під час навчання. Наявність сертифікату обов’язкова для вчителів, що навчатимуть 1-й клас з вересня 2018 року. Він зараховуватиметься як підвищення кваліфікації.

Курс складається з 6 модулів. Серед тем – Державний стандарт початкової освіти, управління класом, методики компетентнісного та інтегрованого навчання, інклюзивна освіта.

Також розроблено інтерактивний посібник-глосарій EdEra Books ( https://edera.gitbooks.io/glossary/) із короткими теоретичними відео та навчальними текстами з онлайн-курсу. Так вчителі матимуть швидкий доступ до важливої методичної інформації.

Міністерство освіти і науки України