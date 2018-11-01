Щодо нормативного забезпечення процесу надання земельних ділянок учасникам бойових дій

4 жовтня 2017 року Держгеокадастром, через Держслужбу України у справах ветеранів війни та учасників АТО, було надіслано на погодження до Мінсоцполітики проект нормативно-правового акту щодо внесення змін до Стратегії удосконалення механізму управління в сфері використання та охорони земель сільськогосподарського призначення державної власності та розпорядження ними.

Зазначеним актом передбачається надання учасникам АТО преференції під час процедури отримання земельних ділянок, на отримання яких вони мають першочергове право, як учасники бойових дій відповідно до законодавства.

У той же час, у проекті акта застосовується термін "учасник антитерористичної операції" - визначення якого в Законі України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, та в цілому в законодавстві України, відсутнє.

Разом з тим, зазначеним Законом передбачено встановлення статусу учасника бойових дій особам, які брали безпосередню участь або забезпечували проведення антитерористичної операції відповідно до пунктів 19 і 20 частини першої статті 6 Закону.

Тому, Міністерством соціальної політики були надані відповідні зауваження до проекту акта (/news/14530.html).

Зважаючи на це, на засіданні Урядового комітету було запропоновано проект акта направити на доопрацювання в частині врахування зауважень Мінсоцполітики, що дозволить узгодити запропонований проект постанови Уряду з нормами Закону України „Про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту”.

У тижневий термін Держгеокадастр разом з Мінсоцполітики опрацювали проект постанови з урахуванням зауважень, та, за результатами повторного розгляду доопрацьованого документу (після врахування зауважень Мінсоцполітики), що відбулося під час засідання Урядового комітету 21 грудня 2017 року було прийнято рішення схвалити проект акта, доручивши Мінагрополітики доопрацювати його з урахуванням зауважень юридичної служби Кабінету Міністрів України.

Після врахування відповідних зауважень проект акта має бути поданий Мінагрополітики на розгляд Уряду.

Вважаємо за важливе зазначити, що до відповідальності розробника нормативно-правового акта належить його погодження відповідно до Регламенту, а також урахування зауважень органів виконавчої влади, та подання опрацьованого документу на розгляд Уряду. Міністерство соціальної політики, в межах компетенції, вчасно опрацювало зазначений проект постанови, подальше його проходження знаходиться в компетенції Міністерства аграрної політики та Держгеокадастру.

Міністерство соцiальної політики України