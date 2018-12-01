Уряд забезпечив подальше зростання зарплат вчителів, – Прем’єр-міністр

Кабінет Міністрів України в рамках політики підвищення соціальних стандартів забезпечив подальше зростання зарплат вчителів. Відповідне рішення ухвалене під час засідання Уряду, 11 січня, за пропозицією Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана.

«З січня ми підвищимо заробітну плату українському вчителю», - сказав Володимир Гройсман.

Глава Уряду нагадав, що це вже друга хвиля збільшення зарплат. В абсолютних цифрах показник зарплат становитиме відтепер 6,5 – 8,5 тис. на місяць в залежності від категорії.

При цьому Прем'єр-міністр звернув увагу на необхідності роботи з місцевою владою щодо підвищення зарплат викладачам, які фінансуються по лінії місцевих бюджетів. «Це питання дуже важливе, - зазначив Глава Уряду. – Просив би опрацювати необхідні рішення, аби ситуація на місцях була врегульована».

Детальніше: https://www.youtube.com/watch?v=GUeZp4KfdJA&feature=youtu.be

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України