Випускники, які мають міжнародні сертифікати мовних іспитів, можуть зарахувати їх як оцінку за ДПА

Випускники шкіл, які в 2017, 2018 роках отримали міжнародний сертифікат (диплом) мовного іспиту і бажають зарахувати його як результат державної підсумкової атестації, повинні звернутися з відповідною заявою до свого навчального закладу. У такому разі в додаток до атестата їм виставляється оцінка за ДПА з іноземної мови 12 балів.

Відповідне роз’яснення надало Міністерство освіти і науки в листі департаментам (управлінням) освіти і науки обласних, Київської міської державної адміністрацій, інститутам післядипломної педагогічної освіти.

Зараховуються такі сертифікати мовних іспитів:

· Deutches Sprachdiplom (DSD), Österreichisches Sprachdiplom Deutsch (ÖSD), Goethe-Zertifikat B1, Goethe-Zertifikat B2 – німецька мова;

· DELF/DALF – французька мова;

· IELTS, TOEFL, Cambridge English Language Assessment, Pearson Test of English (PTE) – англійська мова;

· D.E.L.E. – іспанська мова.

Випускники, що вивчали в школі іноземну мову на рівні стандарту або академічному рівні, мають надати сертифікат рівня B1 або вище. Якщо ж учні вивчали мову на профільному рівні, їм необхідно подати сертифікат рівня B2 або вище.

Якщо випускник, що має сертифікат, не напише заяву про його зарахування як оцінки за ДПА, то така оцінка виставлятиметься за результатами ЗНО.

Якщо випускник хоче, щоб його сертифікат був зарахований як ДПА, але отримає його після того, як зареєструвався на ДПА (ЗНО), у нього є можливість внести зміни у реєстраційні дані (до 2 квітня) шляхом здійснення перереєстрації. Якщо її не буде здійснено, то оцінка за ДПА виставлятиметься за результатами ЗНО.

Якщо учень планує отримати сертифікат після 2 квітня (тобто вже не матиме змоги здійснити перереєстрацію) і до дня проведення тестування (1 червня для англійської мови, 29 травня для іспанської, французької, німецької мов), то він теж може написати заяву про зарахування сертифікату як оцінки за ДПА. В заяві треба вказати, що він очікує отримання такого сертифікату, а потім випускникові потрібно надати його паперову копію. У такому випадку до атестата також виставляться оцінка за ДПА з іноземної мови 12 балів.

Важливо відзначити, що міжнародні сертифікати мовних іспитів не зараховуються як оцінка за ЗНО. Зарахування можливе лише для оцінки за ДПА.

МОН також нагадує, що ДПА з іноземної мови проводитиметься як предмет за вибором.

Міністерство освіти і науки України