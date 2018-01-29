Навчатися на роботі: За 2018 рік МОН планує підготувати законодавчу базу для дуального навчання

Щоб повноцінно впровадити дуальне навчання в Україні, треба серйозно змінити законодавство – відповідні новації МОН готуватиме впродовж 2018 року. Про це повідомив перший заступник Міністра освіти і науки України Володимир Ковтунець сьогодні, 29 січня 2018 року, під час прес-конференції, присвяченої дуальній освіті в Україні.

«Одна з найважчих проблем української вищої освіти – це відірваність від ринку праці. Ми зараз, наприклад, випускаємо багато інженерів, але наші підприємства мають проблему підбору кадрів, вони не можуть взяти випускника з дипломом магістра – він просто не готовий до роботи. Цю проблему треба вирішувати, і саме дуальне навчання є тією моделлю, яка найкраще придатна для цього. Але вона потребує дуже серйозної законодавчої роботи. Тому що все, що ми робимо зараз з впровадження дуального навчання, це лише експеримент. Однак, гадаю, що відповідно до Концепції підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти, яку схвалила колегія МОН, протягом 2018 року ми виконаємо основну роботу з правового забезпечення процесу», – зазначив Володимир Ковтунець.

Він підкреслив, що зміна законодавства під дуальну освіту потрібна була не лише в Україні. Зокрема, МОН зараз вивчає досвід 7 країн, в яких успішно працює дуальне навчання, і кожна з цих країн мала значно змінити своє законодавство.

Водночас перший заступник наголосив, що впровадження дуальної освіти – це також величезний обсяг роботи для вишів. Їм потрібно мати пул підприємств, які готові не просто брати студентів на роботу, а навчати їх - організовувати на робочому місці навчальний процес.

«Суть дуальної освіти полягає в тому, що студент з якогось моменту частину навчання проводить на робочому місці. Це не практика, а саме навчання, яке студент проходить працюючи. Це повноцінне виконання обов’язків, отримання заробітної плати і паралельне здобуття знань», – пояснив Володимир Ковтунець.

Нагадуємо, що раніше Міністр освіти і науки Лілія Гриневич зазначила, що привабити студентів та зупинити їх відтік можна лише якістю вищої освіти, яка зростає.

Міністерство освіти і науки України