1 лютого стартує масштабна перепідготовка вчителів початкової школи, що з 1 вересня навчатимуть близько 400тис першачків, - Лілія Гриневич

1 лютого на онлайн платформі EdEra стартує навчання на обов’язковому «Онлайн-курсі для вчителів початкової школи», які навчатимуть 1-й клас з вересня 2018 року . Для проходження зареєструвалися понад 50тис користувачів (51тис 388 користувачів станом на 3-ю годину ночі 30.01.2018). Про це повідомила Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич під час презентації відповідного курсу сьогодні, 30 січня 2018 року, в Києві.

Курс створено спільно Міністерством освіти і науки України та студією онлайн-освіти EdEra за участі громадської спілки "Освіторія".

«У реформі Нова українська школа багато рішень народжуються вперше та вперше застосовуються в нашій системі освіти. Використання сучасних технологій – дистанційного курсу – одне з таких рішень. Воно формувалося з урахуванням величини завдання – перепідготувати 22тис вчителів початкової школи, які повинні пройти підвищення кваліфікації в обмежені терміни часу. Забрати таку кількість людей з роботи, забрати їх з класів і відправити на тривалі курси підвищення кваліфікації фізично неможливо. Тому було вирішено використовувати формат змішаного навчання. Тобто навчальних 60 годин вчитель має пройти в межах дистанційного курсу, а ще 60 годин будуть спрямовані на очне навчання», – розповіла Лілія Гриневич.

Вона також зазначила, що Нова українська школа передбачає три основні компоненти – це новий зміст освіти, нові методики навчання та нове освітнє середовище. «І один із найсуттєвіших викликів – дати вчителям нові знання», – додала Міністр.

У межах підвищення кваліфікації педагоги мають отримати:

Вичерпну інформацію про суть реформи

Знання та навички використання сучасних методик навчання

Вміння навчати через інтегроване навчання

Сучасні підходи до управління класом

«Курс дає можливість ознайомитися з новим Державним стандартом початкової освіти, отримати практичні навички управління класом, навчитися методикам компетентнісного та інтегрованого навчання, ознайомитися з іншими сучасними методиками викладання в 1-му класі. Важливою частиною курсу є розділи, присвячені інклюзивній освіті та основам нейропсихології – науці, що дозволяє зрозуміти особливості функціонування мозку дитини, виявити причини труднощів у навчанні й усунути їх», – відзначила Лілія Гриневич.

Засновник студії онлайн-освіти EdЕra Ілля Філіпов під час виступу підкреслив, що цей курс є безкоштовним. Він також доступний онлайн для всіх зареєстрованих користувачів 24 години на добу та 7 днів на тиждень.

«Ми відкрили реєстрацію раніше – 4 січня – тобто практично за місяць до старту навчання і переконалися, що це було правильне рішення. Поки відбувалася активна фаза реєстрації на курс, ми – онлайн-студія EdEra – пережили дуже складні тижні. Ми зрозуміли, що цей курс не тільки його змістом, методиками, проектно-орієнтованою складовою є дуже важливим, а тим, як він відбувається. За нашими приблизними підрахунками для проходження курсу було зареєстровано близько 5тис нових електронних пошт. І зараз усі ці вчителі вже працюють онлайн в інтерфейсі. Тобто якщо ми говоримо про навички 21 століття, то вже ці користувачі пройшли справжню школу «Learning-by-doing», – розповів Ілля Філіпов.

На заході також було презентовано календар підвищення кваліфікації для вчителів початкової школи. Так:

1 лютого 2018 року – старт дистанційного курсу, який вчителі мають пройти орієнтовно до кінця травня

15 лютого – 6 березня 2018 року – проведення настановчих очних сесій

Березень-квітень 2018 року – проведення другої очної сесії

Травень-червень 2018 року – проведення третьої очної сесії

«Я цим курсом пишаюся з трьох причин. Перше, бо один з принципів, на якому побудований курс – це «практики для практиків». На 80% курс складається з реальних, дієвих практичних методик і інструментів, якими може скористатися вчитель. Друга причина – якість підготовки курсу. Він справді цікавий. Для того, аби наші діти навчалися цікаво, учителі самі повинні вчитися цікаво. І цифра в 51тис зареєстрованих говорить сама за себе. І ще один з приводів пишатися є те, що методики, застосовані в курсі, це не щось винайдене сьогодні. Це речі, які реально працюють у межах освітніх систем провідних країн світу», – поділилася враженнями голова громадської спілки «Освіторія» Зоя Литвин.

Онлайн-курс відкритий для всіх охочих. Тобто кожен вчитель, який має бажання опанувати методики компетентнісного навчання, або, наприклад, батьки школярів, можуть пройти навчання. У разі успішного закінчення курсу вони отримають електронний сертифікат. Успішність оцінюватиметься за виконання теоретичних і практичних завдань, що отримуватиме слухач під час навчання. Наявність сертифікату обов’язкова для вчителів, що навчатимуть 1-й клас з вересня 2018 року. Він зараховуватиметься як підвищення кваліфікації.

Курс складається із 6 модулів (зареєструватись можна за посиланням: https://ed-era.com/nus). Також розроблено інтерактивний посібник-глосарій EdEra Books із короткими теоретичними відео та навчальними текстами з онлайн-курсу. Так вчителі матимуть швидкий доступ до важливої методичної інформації.

Нагадуємо, що 4 січня стартувала реєстрація на сайті онлайн-студії EdEra на обов’язковий «Онлайн-курс для вчителів початкової школи», які навчатимуть 1-й клас з вересня 2018 року.

Міністерство освіти і науки України