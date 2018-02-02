Одна з ключових рекомендацій Венеційської комісії – продовження перехідного періоду для мовної статті, і ми маємо це зробити, – Лілія Гриневич

МОН повністю прийняло рекомендації Венеційської комісії щодо мовної статті Закону «Про освіту» і погоджується, що перехідний період для імплементації статті має бути продовжено до 2023 року. Про це розповіла Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич під час зустрічі з Послом Румунії Крістіан-Леоном Цуркану.

«Ми вдячні Венеційській комісії за оперативну та професійну роботу та готові імплементувати надані рекомендації. Тут важливо розуміти, що ми це робимо не у зв’язку з реакцією окремих країн, наше найперше завдання – дати кожній українській дитині, незалежно від її національності чи місця проживання, високий рівень володіння українською мовою. Для цього нам потрібно, аби всі були готові до імплементації статті, а також щоб при цьому враховувались особливості навчання для національних громад різних мовних груп», – пояснила Лілія Гриневич.

Вона додала, що Україна підготує покрокову карту імплементації мовної статті. Також йшлося про те, що МОН працює над вдосконаленням систем забезпечення якості освіти, зокрема вищої освіти.

Окремо під час зустрічі обговорили питання доопрацювання Протоколу про співробітництво в галузі освіти між Міністерством освіти і науки України та Міністерством національної освіти Румунії. Документ планують підписати цього року.

«Ми переглянули останній драфт Протоколу. З нашого боку здебільшого редакційні правки. Зі змістовного – нам важливо, аби угода була збалансованою і всі положення були на засадах паритету», – відзначила Міністр.

Була обговорена можливість підписання Протоколу в Бухаресті після завершення переговорів. Сторони також торкнулися інших тем, що представляють інтерес, таких як вивчення досвіду впровадження електронних підручників.

Міністерство освіти і науки України