Діти мають отримувати якісну освіту – Уряд забезпечує необхідні умови

У рамках реформи освіти Уряд визначив низку пріоритетів на 2018 рік, серед яких - збільшення мережі дошкільних закладів, створення сучасних умов для першокласників, підвищення кваліфікації вчителів. На цьому наголосив Міністр Кабінету Міністрів України Олександр Саєнко під час зустрічі з представниками регіональних засобів масової інформації 2 лютого у Будинку Уряду.

У сфері освіти на 2018 рік, за словами Міністра, Уряд запланував розширення мережі дошкільних навчальних закладів задля подолання черг у дитячі садочки.

«На останньому засіданні Уряду ми прийняли рішення пріоритезувати ті ресурси, які ми спрямовували на місцевий рівень (це Державний фонд регіонального розвитку, субвенції соціально-економічного розвитку та об’єднаних територіальних громад), для того, щоб фінансувати в першу чергу створення і відновлення дошкільних навчальних закладів», - сказав Олександр Саєнко.

Крім того, як повідомив Міністр, на виконання доручення Прем’єр-міністра цього року вперше Уряд започатковує програму модернізації так званих перших класів, на яку у Держбюджеті-2018 передбачено 1 млрд грн. «Щоб учні першого класу були забезпечені сучасним обладнанням, підручниками та усім необхідним. Тобто, ми хочемо, щоб перше враження у першокласників про школу було позитивним, і вони отримали якісні знання», - наголосив він.

Водночас Уряд підтримує програму підвищення кваліфікації вчителів та підвищення оплати їхньої праці. «Ми реалізуємо велику програму навчання і підвищення кваліфікації вчителів. Вважаємо, що достойна заробітна плата для вчителів у поєднанні з якісною системою їх кваліфікації дасть значний поштовх підвищенню якості системи загальної середньої освіти», - підкреслив Олександр Саєнко.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України