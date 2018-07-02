ДПА після початкової школи проводитиметься лише з 2 предметів, а дати випускних вечорів та останніх дзвоників визначає школа самостійно, - лист МОН

Державна підсумкова атестація після четвертого класу цього року проходитиме лише з двох предметів, матиме виключно моніторинговий характер, а завдання ДПА для дітей укладатимуть самі вчителі. Про це йдеться у Листі Міністерства освіти і науки України Про організоване завершення 2017-2018 н.р. та особливості проведення ДПА у закладах загальної середньої освіти.pdf ( .pdf , 466.18 Кб ) № 1/9-66.

Так, при переході до 5-го класу діти писатимуть ДПА у формі контрольних робіт з української мови (передбачає оцінювання результатів навчання одразу з української мови та читання) і математики. Попередні роки четвертокласники писали ДПА з трьох предметів, адже знання з української мови і читання перевірялися в межах двох різних контрольних робіт.

У листі також наголошується, що школи самостійно визначають терміни проведення державної підсумкової атестації учнів 4-х і 9-х класів, «останніх дзвоників» та випускних вечорів.

У школах, де діти вивчають чи навчаються мовою національної меншини, за бажанням батьків та педагогічного колективу учні можуть додатково проходити ДПА з третього предмета: мови національної меншини. Як і раніше, рішення про проведення відповідного ДПА має бути підкріплене рішенням педагогічної ради закладу та письмовими зверненнями батьків.

МОН також підкреслює, що результати ДПА не враховуються під час виставлення річних оцінок з предметів, з яких учень проходив атестацію. Тобто оцінки за ДПА виставляються у табелі учня в окремій колонці і не впливають на оцінки за семестри чи рік.

Після 9-го класу учні складатимуть ДПА з трьох предметів: української мови, математики та одного предмету за вибором педагогічної ради школи. Зокрема, це можуть бути українська література, зарубіжна література, іноземна мова (англійська/німецька/іспанська/французька мова відповідно до навчального плану закладу освіти), історія України, всесвітня історія, правознавство (практичний курс), географія, біологія, хімія, фізика, інформатика. У закладах освіти з навчанням або вивченням мов національних меншин третім предметом для ДПА можуть бути мова національної меншини або інтегрований курс «Література».

Завдання, за якими учень складає ДПА, пишуться вчителями школи на основі затверджених Міністерством орієнтовних вимог до змісту атестаційних завдань. Після цього завдання має затвердити керівник закладу.

Наприкінці школи, в 11-му класі, школярі складають державну підсумкову атестацію в формі зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО). Вона також відбуватиметься з трьох предметів. Одне обов’язкове тестування з української мови та літератури, другий предмет учні зможуть обрати з-поміж історії України та математики. Третій предмет учень обирає самостійно з решти предметів, за якими проводиться ЗНО. Більше про ДПА у формі ЗНО після 11-го класу можна прочитати на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

У закладах освіти з навчанням або вивченням мов національних меншин учні можуть додатково проходити ДПА з четвертого предмета мови національної меншини. ДПА з мови національної меншини проводиться за місцем навчання за завданнями, що укладаються вчителями закладу освіти.

Нагадуємо, що сьогодні, 6 лютого, почалася реєстрація на ЗНО-2018 – вона продовжиться до 19 березня.

Міністерство освіти і науки України