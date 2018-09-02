Лілія Гриневич обговорила мовну статтю Закону «Про освіту» в Держдепі США

Плани щодо імплементації мовної статті Закону «Про освіту», Венеційська комісія та консультації стосовно мовного питання всередині українського суспільства. Про це на зустрічі у Вашингтоні говорили Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич та очільник Бюро Державного департаменту США з європейських та євразійських справ Весс Мітчелл.

«Загальна кількість школярів в Україні – 3,7 мільйони у понад 16 тис. шкіл. З цього числа 400 тис. дітей навчаються мовою власної національної меншини. Діти, що належать до національних громад, відвідують близько 1 тис. 345 початкових і середніх шкіл в Україні. З цього числа кількість шкіл з винятково мовою навчання національної громади – 735. Існують різні підходи до навчання в цих школах. Наприклад, є угорські школи з навчанням материнською мовою. Багато румунських шкіл застосовують двомовний підхід. Польські школи вже навчають значної кількості предметів українською мовою. Ми серйозно стурбовані ситуацією в районах, щільно населених національними меншинами. Згідно з нашими офіційними даними, 55% школярів зі шкіл у румунських густонаселених громадах та 62% школярів зі шкіл в угорських густонаселених громадах не змогли скласти зовнішнє незалежне тестування. Це серйозна перешкода для подальшої освіти та професійної кар'єри цих дітей в Україні. Неможливість використання державної мови також позбавляє школярів можливості в майбутньому отримати належну роботу», – розповіла Лілія Гриневич.

Вона додала, що Україна задоволена висновками Венеційської комісії та готова імплементувати її рекомендації. Зокрема, йдеться про продовження перехідного періоду для мовної статті до 2023 року, а також детальніший опис різних моделей вивчення та навчання державною мовою в школах для різних національних громад у Законі «Про загальну середню освіту».

Згадали і про напружені перемовини з Угорщиною щодо мовного питання.

«Моя позиція чітка – ми зацікавлені в діалозі з дружніми країнами-сусідами і готові домовлятися щодо засад імплементації мовної статті, як ми це зробити практично з усіма партнерами в цій ситуації. Однак ми повинні бути тверді в тому, що це має бути діалог, а не мова ультиматумів», – зазначила Лілія Гриневич, розповідаючи про результати зустрічей у Вашингтоні на своїй сторінці у FaceBook.

Вона також підкреслила, що «всі зустрічі в Держдепі пройшли в теплій та дружній атмосфері, відчувалося, що ведемо переговори з друзями, які зацікавлені нас підтримати».

Нагадуємо, що раніше відбулася зустріч Лілії Гриневич з Міністром освіти США Бетсі Девос, де сторони домовилися про співпрацю в сферах забезпечення якості вищої освіти та впровадження сучасних технологій у процес навчання.

Міністерство освіти і науки України