Серед варіантів термомодернізації виші можуть залучити ЕСКО-інвесторів, але ЗВО мають самі визначити готовність до такого кроку, - заступник Міністра Роман Греба

Співпраця закладів вищої освіти (ЗВО) та енергосервісних компаній (ЕСКО) дає можливості для прискореної термомодернізації, але вона має багато нюансів, зокрема і правових. Про це зазначив заступник Міністра освіти і науки України Роман Греба сьогодні, 16 лютого, на семінарі щодо енергоефективності, що відбувався у партнерстві з Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження.

Заступник Міністра додав, що МОН зі свого боку не створюватиме перепон для такого партнерства.

“Наразі в управлінні МОН знаходиться більше 2,5 тис навчальних корпусів, а також більше 1 тис гуртожитків. Загальна площа цих будівель складає близько 13 млн метрів кв. Для покращення енергоефективності цих закладів ви можете залучити кошти ЕСКО-інвесторів. Це реальна додаткова можливість модернізації вишів” - пояснив Роман Греба.

Учасниками семінару стали понад 100 представників вишів з усієї України. Під час заходу вони запитували про деталі укладення енергоконтракту, а також мали можливість отримати контакти представників ЕСКО-компаній.

Зі свого боку представники Держенергоефективності пояснили механізм створення енергоконтракту. Умовно він полягає у декількох кроках:

заклад має самостійно скласти характеристику потенційного об'єкту для модернізації, зазначивши основну інформацію щодо енергоспоживання будівлі у анкеті, яку потрібно скачати на сайті Держагенства і оприлюднити на сайті ОДА;

якщо ЕСКО-інвестора зацікавить запит, він безкоштовно складає план модернізації закладу, де вказує що саме потрібно змінити, кошторис ремонтних робіт, а також закладає гарантовану економію закладу у відсотках;

впровадження ЕСКО-договору проходить на тендерній основі через систему Prozorro, де інвестор має запропонувати найбільшу економію ресурсів та найкоротший термін виконання робіт.

Покращення енергоефективності будівель допоможе вишам зекономити на опалені, використовуючи до 60% менше газу або вугілля. При цьому температура у закладі буде комфортною для студентів та викладачів.

Крім того, Роман Греба зазначив, що зараз МОН вже проводить роботи з енергоефективності у 7 вишах. Наступним кроком стане визначення ще кількох університетів для проведення ремонтних робіт. Відповідний конкурс буде оголошений вже наступного тижня, але він матиме фінансові обмеження щодо інвестування. Орієнтовна кількість університетів, які отримають гроші на модернізацію - від 5 до 15.

Міністерство освіти і науки України