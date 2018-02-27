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В’ячеслав Кириленко провів нараду щодо підготовки до ЗНО-2018

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Сьогодні під головуванням Віце-прем’єр-міністра В’ячеслава Кириленка відбулась міжвідомча нарада з питань проведення у 2018 році зовнішнього незалежного оцінювання. У нараді взяли учать Міністр освіти і науки Лілія Гриневич, директор Українського центру оцінювання якості освіти Вадим Карандій, представники МВС, Мінінфраструктури, Мінфіну, СБУ, ДСНС.

Учасники обговорили організаційні питання проведення ЗНО: забезпечення необхідним обладнанням, організації посиленої охорони пунктів проведення тестування, забезпечення належного фінансування організації та проведення ЗНО.

У зв’язку з одним із цьогорічних нововведень зовнішнього незалежного оцінювання - перевірки розуміння мови на слух у тестах з іноземних мов Віце-прем’єр-міністр закликав представників МОН та Українського центру оцінювання якості освіти забезпечити проведення аудіювання на іспитах з іноземної мови за міжнародними стандартами складання таких екзаменів.

Також В’ячеслав Кириленко доручив приділити особливу увагу вступникам з окупованих територій, а саме – гарантувати безпечне підвезення до пунктів ЗНО, створення умов безпечного перетину лінії зіткнення.

У 2018 році ЗНО проводитиметься з 11-ти навчальних предметів.

Служба Віце-прем'єр-міністра України

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