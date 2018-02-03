Щодо заяви Міністра енергетики та вугільної промисловості Ігоря Насалика про доручення закладам освіти призупинити роботу

1 березня 2018 року відбулося засідання Кризового комітету при Міненерговугілля, за результатами якого було складено протокол та прийнято низку рішень, зокрема тих, що стосуються призупинення роботи закладів освіти.

Зокрема, у протоколі йдеться, що Міністерство енергетики та вугільної промисловості прийняло рішення про настання кризової ситуації рівня надзвичайної ситуації у період з 2 березня до 6 березня 2018 року (включно). У зв’язку з цим у протоколі зафіксовано низку рішень Кризового комітету, зокрема те, що стосується роботи закладів освіти.

«Головам обласних державних адміністрацій та голові КМДА: зупинити роботу дошкільних закладів, шкіл та вищих навчальних закладів на період кризової ситуації рівня надзвичайної ситуації», – йдеться в протоколі.

Повний текст протоколу розміщено на сайті Міністерства енергетики та вугільної промисловості, його можна завантажити за посиланням: https://goo.gl/GBVsDL

вища освіта професійно-технічна освіта загальна середня освіта дошкільна освіта

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Беручи до уваги рішення кризового Комітету, Міністерство освіти і науки України рекомендувало всім закладам вищої освіти та всім іншим закладам освіти, що знаходяться в сфері управління місцевих органів самоврядування, призупинити роботу з 2 до 7 березня включно. З відповідним листом можна ознайомитись за посиланням.

Слід наголосити, що до закладів освіти, яким рекомендовано призупинити роботу, також належать заклади професійно-технічної освіти, про які не згадано у рішенні Кризового комітету.

Видовження періоду, протягом якого рекомендовано призупинити навчання на один день, також пов’язано з тим, що у випадку виходу учнів та студентів сьомого числа на навчання, вони змушені будуть перебувати в недостатньо прогрітих приміщеннях. Однак протягом святкових та вихідних днів буде достатньо часу, щоб забезпечити належні умови для навчання.

Також звертаємо вашу увагу, що безпосереднє рішення про призупинення роботи закладів вищої освіти приймає сам заклад у межах власної автономії. Відповідні рішення також мають прийняти й органи місцевого самоврядування, до сфери управління яких належать інші заклади освіти.

Міністерство освіти і науки України