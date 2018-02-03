МОН спростило процедуру ліцензування для вишів - відтепер його можна здійснити в електронному форматі

З 1 червня 2018 року МОН планує здійснювати ліцензування освітньої діяльності вишів винятково в електронному вигляді через Єдину державну електронну базу з питань освіти. Щоб протестувати цю систему та забезпечити її ефективну роботу, з 1 березня 2018 року протягом трьох місяців ліцензування відбуватиметься одночасно як в електронному, так і в паперовому вигляді.

Ліцензійні справи будуть реєструватися в порядку надходження їх до МОН згідно електронної черги.

“Перехід до електронної форми ліцензування значно полегшить та прискорить його проведення, зменшить затратність та повністю усуне корупційні ризики. А те, що ми зробимо цей перехід від паперової форми до електронної поступовим, дасть можливість закладам освіти адаптуватися до нового формату”, - зазначив директор департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування Міністерства освіти і науки Андрій Шевцов.

У межах електронного ліцензування виш самостійно вноситиме відомості про кадрове та матеріально-технічне забезпечення до ЄДЕБО. Кадрову інформацію потрібно буде оновлювати кожного навчального року до 1 березня, а про матеріально-технічне забезпечення - до 31 грудня або протягом трьох місяців після зміни інформації. Загалом заклад освіти має право, у разі потреби, оновлювати інформацію протягом року.

ліцензування ЄДЕБО

Надрукувати

Докладні роз’яснення щодо процедури надаватиме Технічний адміністратор ЄДЕБО - ДП «Інфоресурс». Інструктивні матеріали можна знайти на сайті ДП «Інфоресурс» у розділі «Керівництво користувача ЄДЕБО» (який розміщено за посиланням https://www.inforesurs.gov.ua/uploads/files/KerKor-R.2-ELEKTRONNE_LICENZYVANNYA-2017.pdf).

МОН працює над спрощенням процедури ліцензування освітньої діяльності, зокрема її переведення в електронний формат, у межах урядово-громадської ініціативи «Разом проти корупції».

Нагадуємо, що за словами заступника Міністра освіти і науки України Юрія Рашкевича, МОН чекає на затвердження ліцензійних умов, які передбачають подальшу дебюрократизацію вищої освіти https://goo.gl/sf4bbL

Міністерство освіти і науки України