03. 03. 2018
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МОН надіслало лист-роз’яснення щодо відновлення з 5 березня роботи закладів освіти у звичайному режимі

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Наразі проблему з газопостачанням у країні вдалося оперативно вирішити, тому вже в понеділок, 5 березня, усі заклади освіти – дитячі садки, школи, ПТНЗ та виші – працюватимуть у звичайному режимі.

Відповідне рішення прийняв Кризовий комітет Міністерства енергетики та вугільної промисловості України сьогодні, 3 березня 2018 року.

Беручи до уваги рішення кризового Комітету, Міністерство освіти і науки України надіслало відповідний лист-роз’яснення усім вишам, а також місцевим органам самоврядування, у сфері управління яких знаходяться інші заклади освіти. З листом можна ознайомитись за посиланням.

У листі, зокрема, йдеться, що виключення можуть становити ті заклади, які не працюють з причин, що не стосуються газопостачання. Наприклад, такою причиною може бути карантин або інші обставини.

Також звертаємо вашу увагу, що безпосереднє рішення про призупинення або відновлення роботи закладів вищої освіти приймає сам заклад у межах власної автономії. Відповідні рішення також мають прийняти й органи місцевого самоврядування, до сфери управління яких належать інші заклади освіти.

Нагадуємо, що 1 березня 2018 року відбулося засідання Кризового комітету при Міненерговугілля, за результатами якого було складено протокол та прийнято низку рішень, зокрема тих, що стосуються призупинення роботи закладів освіти https://mon.gov.ua/ua/news/shodo-zayavi-ministra-energetiki-ta-vugilnoyi-promislovosti-igorya-nasalika-pro-doruchennya-zakladam-osviti-prizupiniti-robotu

Міністерство освіти і науки України

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