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МОН формуватиме політику розвитку освітніх технологій спільно з Офісом ефективного регулювання (BRDO)

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Міністерство освіти і науки та Офіс ефективного регулювання (BRDO) спільно працюватимуть над створенням умов для розвитку ринку освітніх технологій та сервісів. У межах підписаного Меморандуму про співпрацю BRDO допоможе Міністерству в формуванні нових правил для ринку електронного освітнього контенту та запровадження його ефективного регулювання.

«Держава має чітко сформувати власну політику в сфері цифрової освіти, і ми прагнемо допомогти в цьому Міністерству освіти і науки. Очевидно, що ефективна реалізація такої політики неможлива без створення ринку виробництва освітніх технологій, тому ми сподіваємося спільно розробити регуляторну базу для стимулювання його розвитку», – зазначив голова Офісу ефективного регулювання Олексій Гончарук.

Зокрема, BRDO долучиться до створення Національної освітньої е-платформи.

«Експерти BRDO разом з фахівцями МОН та Інституту модернізації змісту освіти вже напрацьовують нормативно-правову базу, яка закладе підґрунтя для появи е-платформи. На ній акумулюватиметься сучасний освітній контент у цифровому форматі», – розповіла Міністр освіти і науки Лілія Гриневич.

Нагадуємо, що в лютому МОН винесло на громадське обговорення проекти двох концептуальних документів – проект Наказу «Про затвердження Положення про електронний підручник» та проект Постанови КМУ «Про національну електронну платформу».

Довідково

Офіс ефективного регулювання (BRDO) – незалежний експертно-аналітичний центр, що працює над спрощенням умов ведення бізнесу та створенням ефективного регулювання в Україні. Ініціаторами регуляторної реформи є Міністерство економічного розвитку і торгівлі та Державна регуляторна служба за сприяння BRDO. Підтримку процесу надає ЄС у межах ініціативи EU4Business/FORBIZ.
МЕДИЧНА РЕФОРМА

Міністерство освіти і науки України

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