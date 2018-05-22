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В Україні стартуе ЗНО

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22 травня, в Україні розпочинається тестовий марафон для випускників шкіл.

Загалом, заявки на оцінювання подали понад 330 тисяч майбутніх абітурієнтів. Про це йдеться в сюжеті програми ТСН.Ранок.

Сьогодні майбутні абітурієнти складатимуть тести з математики. На неї зареєструвалися 112 тисяч українців.

І окрім обов'язкового ЗНО з української та літератури, математика та історія України - найпопулярніші предмети. Адже саме їхнього складання найчастіше вимагають українські виші.

https://tsn.ua/ukrayina/v-ukrayini-startuye-zno-1159050.html

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