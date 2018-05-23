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Понад 100 тис осіб взяли участь у зовнішньому незалежному оцінюванні з математики

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106 551 учасник проходив тестування з математики під час основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання. Це – 95% від загальної кількості зареєстрованих. 37 учасників ЗНО не змогли потрапити до пунктів тестування через запізнення, 43 — через відсутність одного з обов’язкових документів.

Ті учасники, які не змогли взяти участь в основній сесії ЗНО з математики через поважні причини, можуть зареєструватися для участі у додатковій сесії. Для цього необхідно протягом 5 робочих днів подати до свого регіонального центру документ, що підтверджує причину неучасті в основній сесії та відповідну заяву.

Завдання сертифікаційної роботи з математики, а також правильні відповіді на них, розміщені на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

Засідання експертної комісії, яка визначатиме поріг «склав/не склав» з предмету, відбудеться до 14 червня. А до 15 червня на інформаційних сторінках учасників будуть розміщені результати тестування.

Для того, щоб самостійно визначити кількість набраних балів, можна скористатись схемами нарахування балів за виконання завдань, а також критеріями оцінювання завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю.

Нагадуємо, цьогоріч на ЗНО зареєструвалися понад 335 тисяч учасників

Міністерство освіти і науки України

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