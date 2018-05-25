Результати тестування з української мови і літератури будуть відомі до 15 червня

До 15 червня на інформаційних сторінках учасників ЗНО будуть розміщені результати тестування з української мови і літератури. Засідання експертної комісії, яка визначатиме поріг «склав/не склав», відбудеться до 14 червня. Для того, щоб самостійно визначити кількість набраних балів, можна скористатись схемами нарахування балів за виконання завдань, а також критеріями оцінювання власного висловлення.

Завдання сертифікаційної роботи з української мови і літератури, а також правильні відповіді на них, розміщені на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

Загалом ЗНО з української мови і літератури проходило 323 407 учасників. Це – 97 % від загальної кількості зареєстрованих. 38 учасників ЗНО не змогли потрапити у пункт тестування через запізнення, 129 – через відсутність одного з обов’язкових документів.

Учасники, які не взяли участь в основній сесії ЗНО з української мови і літератури через поважні причини, можуть зареєструватися для участі у додатковій сесії. Для цього необхідно протягом 5 робочих днів подати до свого регіонального центру документ, що підтверджує причину неучасті в основній сесії та відповідну заяву.

Міністерство освіти і науки України