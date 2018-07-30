Вступна кампанія наближається до фінішу – створено понад 157 тис електронних кабінетів, через які подано майже 780 тис електронних заяв

На ранок 23 липня вступники створили понад 157 тис електронних кабінетів – наразі через них подано майже 780 тис електронних заяв. Такі дані надає ДП «Інфоресурс», технічний адміністратор бази, через яку відбувається реєстрація електронних кабінетів вступників.

За три тижні вступної кампанії на гарячі лінії МОН та Інфоресурсу надійшло 38тис дзвінків, а на скриньки Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду та Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду – майже 42,4тис листів. Всі звернення вступників опрацьовуються в оперативному режимі.

Запитання здебільшого стосуються реєстрації електронних кабінетів та подання через них заяв, вибір пріоритетів, формування рейтингового списку, використання сільського коефіцієнту, пільги тощо.

Серед найпоширеніших звернень – після подання електронних заяв вступник виявив, що завантажив у кабінет неправильні файли замість свого фото або скан-копії додатку до атестата. В такому випадку – після подання першої заяви – вступник не може самостійно змінити цю інформацію в кабінеті. Тому йому треба звернутися до приймальної комісії кожного вишу, куди він подав заяви, та надіслати правильні копії документів на вказану закладом адресу.

Ще одне запитання від вступників: я вказав у кабінеті один середній бал атестата, однак в рейтингу на сайті https://vstup.edbo.gov.ua/ у мене відображається інший середній бал. Це зазвичай пов’язано з тим, що вступник неправильно розрахував свій середній бал атестата. І приймальна комісія вишу, куди він подав першу заяву, виявила цю помилку та перерахувала середній бал. У цьому разі вступнику треба ще раз уважно, за правильною методикою обчислити свій середній бал, і якщо він все ж не згоден з перерахунком приймальної комісії, то має напряму звернутися до неї.

Трапляється також, що вступник не може знайти потрібну йому конкурсну пропозицію. Типовими причинами цього може бути:

Заклад освіти не створив таку конкурсну пропозицію. Перегляніть інформацію на сайті вишу або зверніться до приймальної комісії для уточнення інформації.

Під час пошуку пропозиції вступник неправильно вказав освітній ступінь. Наприклад, якщо ви вступаєте на базі 11-класів на спеціальності медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямування, то треба обирати ОС «Магістр», а не «Бакалавр».

На ОКР «Молодший спеціаліст» можливо подати заяви через електронний кабінет лише на денну форму навчання.

Нагадуємо, що у вступників залишається ще 3 дні, щоб зареєструвати електронні кабінети – до 18-ї години 25 липня, та 4 дні, щоб подати заяви – до 18-ї години 26 липня. Докладна інструкція щодо реєстрації кабінету та подання заяв розміщена на сайті МОН https://bit.ly/2L2t8Gx , також вступники можуть переглянути відео-інструкцію https://youtu.be/L1Rjqx8TjPI

Раніше директор ДП «Інфоресурс» Оксана Бєлік відзначила, що вступникам, які подали заяви до вишів через електронні кабінети, потрібно обов’язково відслідковувати статус таких заяв.

Міністерство освіти і науки України