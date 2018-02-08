Укладати договір на навчання за контрактом потрібно лише після видання вишем наказу про ваше зарахування – роз’яснення МОН для вступників

МОН радить вступникам, які подали заяви на бюджет і беруть участь у широкому конкурсі, не поспішати подавати оригінали документів на контракт, а дочекатися результатів розподілу місць державного замовлення. Результати розподілу будуть відомі 1 серпня 2018 року.

Відповідне роз’яснення МОН надає у зв’язку зі зверненнями вступників, яких деякі виші вже зараз закликають подавати оригінали документів на контрактне навчання.

Важливо пам’ятати, що вступники, які отримають рекомендації на бюджет, повинні будуть до 18-ї години 6 серпня подати оригінали документів до приймальної комісії вишу. Якщо до цього часу вступник не подасть оригінали, то він втратить право в цьому році на зарахування (переведення) на навчання за державним замовленням.

Саме тому тільки у випадку, якщо ви не пройдете на бюджет або не матимете бажання навчатися там, де отримаєте відповідну рекомендацію, варто розглядати можливість контрактного навчання. Кожен вступник, що не отримав бюджетне місце, АВТОМАТИЧНО бере участь у конкурсі на контракт за всіма своїми заявами.

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Вступник також має знати, що у разі вступу до вишу на контракт договір про надання освітніх послуг підписується тільки після видання наказу про зарахування. Будь-яка вимога укласти договір ДО видання наказу про ваше зарахування є незаконним.

На конкурсних пропозиціях, де є бюджетні місця, технічна можливість видання наказу про зарахування на контракт з’явиться у приймальних комісій лише після розподілу бюджетних місць. Водночас це не стосується небюджетних конкурсних пропозицій, де місця державного чи регіонального замовлення не передбачені. Вступники на такі пропозиції можуть укладати договори одразу після видання відповідного наказу.

Нагадуємо, що після подання заяв через електронний кабінет треба обов’язково звертати увагу на їхній статус.

Міністерство освіти і науки України