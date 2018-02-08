Вступ 2018: МОН оприлюднило рейтинги вступників за широким конкурсом станом на 25 липня

На сайті МОН опубліковано оновлену інформацію щодо рейтингу вступників, які беруть участь у широкому конкурсі (на бакалавра та магістра медичного, фармацевтичного й ветеринарного спрямування, магістра «Права» та «Міжнародного права»). Переглянути її можна в розділі «Вступна кампанія 2018» - «Широкий конкурс».

Зокрема, розміщено дані про те, скільки в кожному з вишів подано заяв на широкий конкурс, та списки вступників за кожною спеціальністю.

Таким чином кожен вступник може відстежити своє місце в загальнодержавному рейтингу за обраними спеціальностями.

Раніше МОН уже розміщувало на своєму сайті інформацію про списки широкого конкурсу станом на 21 липня.

Нагадуємо, що МОН радить вступникам, які подали заяви на бюджет і беруть участь у широкому конкурсі, не поспішати подавати оригінали документів на контракт, а дочекатися результатів розподілу місць державного замовлення. Результати розподілу будуть відомі 1 серпня 2018 року.

Міністерство освіти і науки України