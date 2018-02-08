У якій послідовності розглядатимуться заяви вступника залежить тільки від обраних ним пріоритетностей – гендиректор директорату вищої освіти МОН Олег Шаров

Послідовність розгляду заяв вступника при адресному розміщенні державного та регіонального замовлення визначається встановленими ним пріоритетностями. На цьому наголосив генеральний директор директорату вищої освіти та освіти дорослих МОН Олег Шаров у відео-роз’ясненні для вступників, опублікованому сьогодні, 26 липня 2018 року.

Йдеться про заяви на бюджет – їх цього року можна було подавати максимум 7 на 4 спеціальності. Кожній заяві вступник присвоював від першої до сьомої пріоритетності.

«Часто виникають питання про послідовність розгляду заяв у системі широкого конкурсу: яка розглядатиметься першою? Є думки, що та, яка з більшим конкурсним балом чи раніше подана, чи подана на конкурсну пропозицію з більшим або меншим номером. Однак запевняю вас, що це не так. Ні за шифром спеціальності чи пропозиції, ні за конкурсним балом, ні за датою подачі заяв конкурсні пропозиції не розглядаються. Вони розглядаються тільки відповідно до пріоритетностей. Першою буде розглянута заява з найвищою пріоритетністю. Попри те, що в ній може бути найнижчий конкурсний бал та вона подана найпізніше», – розказав Олег Шаров.

Він також пояснив: якщо вступник анулював заяви з першими пріоритетностями, то найвищою в нього буде наступна пріоритетність. Наприклад, заяви з пріоритетностями 1 та 2 скасовані, отже найвища – 3. Саме з неї почнеться розгляд заяв вступника, й ця заява розглядатиметься одночасно на рівні з першою пріоритетністю інших вступників.

«У цьому разі відсутність заяв з 1,2 пріоритетністю жодним чином не робить заяву з пріоритетністю 3 такою, що розглядається пізніше», – підкреслив очільник директорату.

Окремо Олег Шаров наголосив, що при адресному розміщенні розглядаються ВСІ подані заяви.

«Якою не була б пріоритетність заяви – до неї дійде черга. Коли заяви будуть розглядатись, має значення тільки конкурсний бал, що набраний у відповідній заяві на відповідну конкурсну пропозицію», – резюмував він.

Нагадуємо, що сьогодні, 26 липня 2018 року, закінчується реєстрація електронних заяв вступників після школи на бакалавра, а також магістра медичного, ветеринарного та фармацевтичного спрямування.

Міністерство освіти і науки України