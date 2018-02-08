Цього року 146 тис випускників шкіл вирішили вступити на бакалавра, подавши понад 900 тис заяв

На ранок 27 липня вступники зареєстрували понад 162 тис електронних кабінетів. З них більш як 141 тис створили ті абітурієнти, які цього року після школи вступають на бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямування). Про це йшлося під час прес-конференції, що відбулася сьогодні, 27 липня 2018 року, в приміщенні МОН.

«Вчора завершився черговий етап цьогорічної вступної кампанії – подання заяв вступниками на бакалавра, а також магістра медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямування на основі повної загальної середньої освіти. За результатами цього етапу понад 146 тис вступників подали 914тис 545 заяв. З них в електронній формі 903,5 тис, а в паперовій – близько 11 тис. Наші прогнози щодо кількості заяв та їх структури, які ми озвучили на початку вступної кампанії, справдилися. Зокрема, 76% школярів, що випустилися цього року, подали заяви на вступ до вишів на бакалавра та магістра. Зрозуміло, що ще частина школярів вступають на молодшого спеціаліста та в заклади профосвіти, куди прийом документів ще триває», – зазначив генеральний директор директорату вищої освіти та освіти дорослих МОН Олег Шаров.

Він також розповів про ТОП-10 спеціальностей, які вступники на бакалавра обирали цього року.

«Коли ми говоримо про ТОП-10 спеціальностей, хочу відзначити, що це характеризує не тільки популярність спеціальності, а й її масштабність. У нас є спеціальності в деяких галузях дуже масштабні. Наприклад в галузі «Право» є рівно одна спеціальність «Право», і на неї завжди дуже багато заяв. Але є деякі галузі, які самі по собі не дуже широкі і розбиваються на вужчі спеціальності. Це особливо характерно для технічних спеціальностей. Саме тому в нас технічні спеціальності досить рідко і в незначному обсязі потрапляють до таких рейтингів», – пояснив очільник директорату.

Отже, рейтинг ТОП спеціальностей, на які подано найбільше заяв:

Філологія 75934

Право 72965

Менеджмент 47695

Середня освіта 45397

Комп'ютерні науки 38374

Економіка 29702

Медицина 29065

Інженерія програмного забезпечення 25930

Туризм 24827

Психологія 22675

«Маю відзначити, що цього року на всі педагогічні спеціальності, тобто галузі «Педагогіка», загалом подано майже 82 тис заяв. Це дуже важливо, оскільки започаткована наразі шкільна реформа Нова українська школа потребує серйозної кадрової підтримки. Окремо хочу озвучити інформацію щодо вступу на медичні спеціальності, на більшість з яких цього року за ініціативи МОЗ було встановлено мінімальний бал – 150 для другого та третього конкурсних предметів. Вступити на ці спеціальності виявили бажання майже 14,5 тис осіб», – підкреслив Олег Шаров.

Стосовно ТОП-10 найпопулярніших вишів він відзначив, що час від часу озвучується міф, ніби кращі вступники обирають лише столичні університети.

«Хочу сказати, що це не є правдивим. І хоча звичайно провідні столичні виші користуються неабиякою популярністю, але в ТОП-10 університетів на ряду зі столичними закладами також увійшли львівські, харківський та чернівецький виші», – зауважив Олег Шаров.

ТОП закладів, куди подано найбільше заяв:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 37994

Львівський національний університет імені Івана Франка 35764

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 33324

Національний університет "Львівська політехніка" 28900

Київський національний торговельно-економічний університет 28126

Національний авіаційний університет 23939

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 19982

Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" 17437

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 16310

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова 16266

Уже 1 серпня буде відомо, хто з вступників на бакалавра отримав бюджетні місця. Наразі подивитися, як саме відбувається розподіл місць при адресному розміщенні державного та регіонального замовлення можна у відео-роз’ясненні для вступників.

Міністерство освіти і науки України