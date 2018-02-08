Вступники на бакалавра заочної форми навчання на контракт зможуть реєструвати електронні кабінети до 31 серпня

Для вступників на бакалавра (магістра медичного, ветеринарного, фармацевтичного спрямування) на заочну форму навчання на контракт реєстрація електронних кабінетів буде відкрита до 18-ї години 31 серпня. Йдеться про тих, хто вступає на перший курс після школи, тобто на базі повної загальної середньої освіти.

Лист з відповідним роз’ясненням МОН надіслало всім керівникам закладів вищої освіти 30 липня 2018 року.

Через зареєстровані кабінети вступники зможуть подавати заяви до вишів у ті терміни, що визначені їх Правилами прийому, однак не пізніше 30 листопада 2018 року.

Якщо ж вступник не встигне зареєструвати електронний кабінет до 31 серпня, то після цього він зможе подати заяву та документи до університету в паперовій формі.

Нагадуємо, що 26 липня завершився черговий етап цьогорічної вступної кампанії – подання заяв вступниками на бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямування) на основі повної загальної середньої освіти.

Однак за деякими іншими напрямами вступна кампанія ще продовжується. Зокрема, триває вступ через освітні центри «Донбас-Україна» та «Крим-Україна». Вони працюватимуть до 28 вересня. Звернувшись до центрів, жителі окупованих територій Криму та Донбасу можуть вступити до українських вишів без паспорта, атестата та ЗНО. Докладніше про спрощену процедуру вступу можна прочитати тут: https://mon.gov.ua/ua/zhitelyam-donbasu-ta-krimu/vstupnikam

Також ще відбувається прийом заяв на молодшого спеціаліста на базі 11 класів. Для таких вступників можливість подавати заяви через електронні кабінети буде відкрита до 8 серпня. Ті, хто вступатиме на молодшого спеціаліста не лише за сертифікатами ЗНО, а на основі творчих конкурсів, мають подати електронні заяви до 1 серпня.

У тих закладах, які передбачили відповідну можливість, продовжується вступ на бакалавра (магістра медичного, ветеринарного, фармацевтичного спрямування) на основі молодшого спеціаліста на заочну форму навчання.

За своїм графіком також триває прийом в магістратуру (крім тих спеціальностей, на які треба було складати тестування за технологією ЗНО), аспірантуру та докторантуру.

Раніше також МОН повідомляло, що зарахування до закладів професійної освіти триватиме до 1 вересня.

Міністерство освіти і науки України