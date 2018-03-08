Уряд повністю забезпечує фінансування санаторно-курортного лікування для пільгових категорій громадян

Станом на перше липня цього року, за оперативною інформацією структурних підрозділів з питань соціального захисту населення обласних та Київської міської державних адміністрацій для забезпечення санаторно-курортним лікуванням деяких пільгових категорій громадян органами соціального захисту населення укладено 9 752 договори, з них:

- для осіб з інвалідністю – 1 420 договорів, в тому числі 294 для осіб з інвалідністю з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку;

- для учасників антитерористичної операції - 1 226 договорів;

- для громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії 1, - 6 858 договорів;

- дітей з інвалідністю, інвалідність яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, у супроводі одного із батьків - 248 договорів;

Крім цього, у санаторно-курортних закладах, що належать до сфери управління Мінсоцполітики, оздоровлено 8 256 осіб пільгових категорій.

Станом на сьогодні, тобто на 30.07.2018, профінансовані видатки, передбачені розподілами за усіма вищезазначеними програмами, в обсязі 100 % від планових призначень.

Нагадуємо, що з 2017 року змінено систему закупівлі послуг санаторно-курортного лікування на відшкодування вартості послуг санаторно-курортного лікування (путівки) через безготівкове перерахування коштів санаторно-курортним закладам за надані послуги на підставі тристороннього договору (людина – управління – санаторій). Вказаний механізм дозволив надати право особам деяких пільгових категорій вільно обирати санаторно-курортний заклад.

Тобто, сьогодні людина самостійно обирає санаторно-курортний заклад для проходження санаторно-курортного лікування відповідно до рекомендацій, вказаних в довідці медичного закладу за формою 070/о, та звертається до управління соціального захисту населення за місцем реєстрації, яке перевіряє заклад на відповідність встановлених порядками вимог, затверджених Кабінетом Міністрів України. Далі управління соцзахисту укладає тристоронній договір, який передбачає безготівкове перерахування коштів санаторно-курортним закладам за надані послуги.

Таким чином, надавши людям можливість самостійно обирати заклад санаторно-курортного лікування, Уряду вдалося досягти переорієнтації надавачів послуг на потреби людей, а не на держзамовлення.

Міністерство соцiальної політики України