Вступники, що були рекомендовані на бюджет, мають подати документи у виш до 18-ї години сьогоднішнього дня – в іншому разі рекомендація втрачається

6 серпня 2018 року, завершується термін, коли вступники на бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямування), які отримали рекомендації на бюджет, мають виконати вимоги до зарахування. Вони мають подати необхідні документи до приймальних комісій вишів до 18-ї години.

Зарахування за державним або регіональним замовленням проводиться до 12-ї години 7 серпня.

Так, рекомендації до зарахування були надані 1 серпня. У вступників, які змогли отримати бюджетне місце, навпроти однієї з заяв в електронному кабінеті з’явився статус «Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти державного (регіонального) бюджету)». Після виконання вимог статус електронної заяви має змінитися на «Включено до наказу». https://mon.gov.ua/ua/news/v-elektronnih-kabinetah-vstupnikiv-zyavlyayutsya-rekomendaciyi-na-byudzhetni-miscya-zagalom-yih-otrimali-majzhe-59-tisyach-osib

Якщо вступник не виконає вимоги, то його рекомендація втрачається, а статус електронної заяви змінюється на «Виключено зі списку рекомендованих (навчання за кошти державного (регіонального) бюджету)». Такі вступники втрачають право в нинішньому році на зарахування (переведення) на навчання за державним та регіональним замовленням.

Усі вступники, що не отримали рекомендацію на бюджет, автоматично беруть участь у конкурсі на контракт за всіма своїми заявами. У разі отримання рекомендації статус електронної заяви вступника змінюється з «Допущено до конкурсу» або «Допущено до конкурсу (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)» на «Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)».

Зарахування на контракт може тривати до 30 вересня, однак конкретні терміни визначає кожен заклад самостійно.

Після 7 серпня також відбуватиметься переведення на вакантні місця бюджету. Воно має завершитися до 18 серпня. Право на переведення за всіма спеціальностями є у вступників, які мають спеціальні умови на участь у конкурсі. На переведення мають право також черговики, що не були рекомендовані за широким конкурсом на бюджетні місця, однак лише за тими спеціальностями, яким надається особлива підтримка, і звичайно, у межах вакантних місць.

Для переведення вступники попередньо мають бути зараховані на навчання на контракт.

Міністерство освіти і науки України