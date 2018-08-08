З 1 вересня перші класи будуть навчатися за новим державним стандартом, – Прем’єр-міністр

З 1 вересня в Україні учні перших класів навчатимуться за новим державним стандартом і в нових класах, на оснащення яких цього року виділено 1 млрд грн. Про це сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

«З 1 вересня перші класи будуть навчатися за новим державним стандартом. Перепідготовку пройшли 22 тис. педагогів початкових класів, понад 18 тис. вчителів іноземної мови, які будуть працювати з дітьми. Ми передали майже 1 млрд грн органам самоврядування для облаштування початкової школи», - сказав Володимир Гройсман.

Він також нагадав, що окрім нової початкової школи, Уряд запроваджує нові державні інструменти мотивації молодих вчених. «Ми створюємо Фонд досліджень. Це початок процесу фінансування молодих вчених. Ми знайдемо механізми, аби вчені працювали в Україні, наука розвивалася», - сказав Глава Уряду.

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