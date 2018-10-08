Аналіз новацій Вступу-2018: 60% вступників отримали бюджетне місце за 1 пріоритетністю, прохідний бал на всі медспеціальності вищий за 150, творчі заліки спрацювали ефективно

Три чверті вступників цього року отримали бюджетне місце за 1 та 2 пріоритетністю – це один із найбільших здобутків широкого конкурсу. Про це розповіла Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич під час прес-конференції щодо підсумків вступної кампанії 2018 року сьогодні, 9 серпня 2018 року, в залі Колегії МОН.

«Приємна тенденція, яку слід відзначити – цьогоріч майже 60% вступників зараховано на бюджет за першою пріоритетністю, а 16,4% – за другою. Тобто за найбільшими пріоритетностями отримали місця три чверті вступників. Це свідчить про те, що чинна система широкого конкурсу дійсно дає нашим студентам навчатися саме в омріяних вишах, а не йти заздалегідь визначеним шляхом в університет, якому надано держзамовлення», – зазначила Лілія Гриневич.

Міністр додала, що ця статистика свідчить про те, що цьогорічне зменшення кількості заяв, які вступник може подати на бюджет, з 9-ти до 7-ми жодним чином не зашкодило можливостям дітей вступити у виші. При цьому кількість зарахованих за останніми 2-ма пріоритетностями (6 та 7) не перевищує 3%.

Ще одна новація цього року – встановлення мінімального порогу 150 балів з другого та третього конкурсних предметів для вступу на окремі медичні спеціальності («Стоматологія», «Медицина», «Педіатрія»).

«Як показала практика широкого конкурсу, за всіма спеціальностями медичного спрямування – незалежно від того, чи був на них встановлений поріг чи ні – прохідний бал перевищує 150», – повідомила Лілія Гриневич.

Так, за результатами вступу-2018, медичні спеціальності мали наступні прохідні бали:

Стоматологія (обмеження 150 балів)- 193,494 (в системі МОЗ), 188,552 (в системі МОН)

Медицина (обмеження 150 балів) - 172,29 (в системі МОЗ), 155,55 (в системі МОН)

Медсестринство - 160,898 (в системі МОЗ), 163,098 (в системі МОН)

Технології медичної діагностики та лікування - 161,721 (в системі МОН)

Медична психологія - 181,238 (в системі МОЗ)

Фармація, промислова фармація (бакалавр) - 177,531(в системі МОН)

Фармація, промислова фармація (магістр) - 184,391 (в системі МОЗ), 175,644 (в системі МОН)

Фізична терапія, ерготерапія - 150,96 (в системі МОН)

Громадське здоров`я - 172,588 (в системі МОН)

Педіатрія (обмеження 150 балів) - 151,98 (в системі МОЗ).

Щодо запровадження творчих заліків замість творчих конкурсів Міністр відзначила, що: «Такі заліки проводилися до ЗНО та, по суті, носили характер допуску до конкурсу і не впливали на середній бал при вступі. Просто університет мав можливість перевірити творчі здібності вступника і вирішити, зможе він навчатися чи ні. Решта конкурсу відбувалася за результатами ЗНО. Як результат, спостерігаємо зростання прохідного балу для вступу на ці спеціальності. Наприклад, суттєво збільшила прохідний бал «Журналістика». Минулого року на цю спеціальність проходили вступники з середнім балом 154, цього року мінімальний прохідний бал вступника для всіх вишів – 186».

Остання важлива новація вступу – зміна коригуючих коефіцієнтів. Зокрема, було збільшено сільський коефіцієнт для вступу на аграрні спеціальності та поширено галузевий коефіцієнт на заяви з 2-ю пріоритетністю.

«Щодо сільського коефіцієнту, то глибокий аналіз цієї новації ми зробимо трохи згодом, однак вже зараз можемо говорити, що відсоток сільських дітей, які скористалися сільським коефіцієнтом і були рекомендовані до зарахування, не змінилася. Частка дітей з села, що отримала місце держзамовлення, відносно відсотку тих, хто використав сільський коефіцієнт, становить 33%», – підкреслила Лілія Гриневич.

Прослідковано також збільшення кількості зарахованих вступників, що скористались галузевим коефіцієнтом та були зараховані у виші. Так, торік їх було 9 тис 386, а цього – 15 тис 348, тобто зростання на 63,5%.

Нагадуємо, що в МОН назвали ТОП-10 вишів, які цього року збільшили своє держзамовлення за рахунок того, що їх обрали кращі вступники.

Міністерство освіти і науки України