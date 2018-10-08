Усі діти загиблих захисників України, які зараховані на контракт, мають бути переведені на бюджет - очільник директорату вищої освіти Олег Шаров

До 18 серпня 2018 року у вишах триватиме переведення вступників на бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямування) з контракту на бюджет. Для цього є понад 7 тис бюджетних місць, на які вступники отримали рекомендації до зарахування, однак не підтвердили бажання там навчатися.

Про це зазначив гендиректор директорату вищої освіти та освіти дорослих МОН Олег Шаров під час прес-конференції, яку сьогодні, 9 серпня 2018 року, провели в приміщенні Міністерства освіти і науки.

За його словами, що право на переведення є в тих вступників, що мають передбачені законом пільги.

“Перша з цих категорій - це діти загиблих захисників України. Всі вони мають бути переведені на бюджет. Торік ми не мали жодних проблем з переведенням таких вступників. На решту місць мають можливість бути переведені вступники, які належать до інших пільгових категорій. У першу чергу та найбільш масова категорія - особи з інвалідністю, діти з інвалідністю, далі учасники бойових дій та їхні діти, внутрішньо переміщені особи”, - пояснив Олег Шаров.

Він також додав, що далі за наявності місць переведеними можуть бути вступники на спеціальності, яким надається особлива підтримка. Йдеться про підтягування списків черговиків по широкому конкурсу.

Докладний перелік пільгових категорій та умови їх переведення можна переглянути в Спеціальних умовах участі у конкурсному відборі.

“Після закінчення процесу переведення ми очікуємо певну міграцію “бюджету”між вишами. Адже, наприклад, особи з інвалідністю та інші пільговики, надають перевагу навчанню ближче до місця проживання”, - зауважив очільник директорату.

Олег Шаров також розказав, що сьогодні оголосять списки рекомендованих до зарахування для навчання на молодшого спеціаліста. А вже у понеділок будуть відомі результати широкого конкурсу до магістратури (спеціальності “Право” та “Міжнародне право”).

Нагадаємо, що раніше Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич зазначила, що серед ТОП-10 вишів, яким вступники цього року принесли більше держзамовлення, ніж торік, 6 університетів – регіональні

Міністерство освіти і науки України