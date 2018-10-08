Лілія Гриневич: Цьогоріч на вступній кампанії електронна система працювала без збоїв, однак реєстрацію часом гальмували помилки вступників

Під час вступної кампанії 2018 система реєстрації електронних кабінетів працювала без збоїв, тож і вступники, і приймальні комісії могли комфортно в ній працювати. На цьому наголосила Міністр освіти і науки Лілія Гриневич під час прес-конференції, що відбулася сьогодні, 9 серпня 2018 року, в МОН.

«Я хочу зауважити, що, мабуть, найбільш приємною новацією вступу цьогоріч була справно працююча система ЄДЕБО, яка не підвисала і дала можливість як вступникам, так і приймальним комісіям спокійно та комфортно працювати з нею. Торік ми запроваджували систему з коліс, у дуже швидких темпах, тож виникали певні проблеми. Однак цього року ми показали, що коли система налагоджена, то вона працює нормально, технічних збоїв практично не було», – зазначила Лілія Гриневич.

На підтвердження своїх слів вона навела статистику щодо динаміки реєстрації електронних кабінетів у 2017 та 2018 роках. Так, цього року в перший день було створено понад 28,5 тис електронних кабінетів, а торік – лише 9,5 тис.

За перші 5 днів 2018-го було зареєстровано 87тис 827 кабінетів, 2017-го – 51тис 209 кабінетів, а на середину періоду реєстрації в цьому році було 134тис 820 кабінетів, в минулому – 109тис 023 кабінетів.

«При тому, що цьогоріч на вступній кампанії електронна система працювала без збоїв, однак реєстрацію часом гальмували помилки вступників. З ними ми також оперативно працювали. Хочу назвати основні помилки, щоб вступники наступних років обов’язково врахували цю інформацію», – підкреслила Міністр.

Зокрема, під час реєстрації кабінету вступники неправильно вказували адресу електронної пошти. Через це вони не отримували лист для активації кабінету на свою скриньку.

Друга розповсюджена проблема – вступник кілька разів зазначав неправильний пароль під час входу в кабінет і система блокувала його на три години.

Після того, як була відкрита подача заяв, поширеною була ситуація, коли вступники після подачі першої заяви (тобто коли вони самі вже не могли нічого змінити в кабінеті) виявляли помилки у внесеній ними інформації. Наприклад, неправильно завантажені скан-копії додатка до атестата чи фото.

Усі такі проблеми швидко вирішувалися завдяки роботі гарячих ліній та електронних скриньок МОН та Інфоресурсу.

Нагадуємо, що раніше МОН представило аналіз новацій вступної кампанії 2018.

Міністерство освіти і науки України