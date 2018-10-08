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Понад 60 тис вступників уже зараховані до закладів ПТО на бюджет, однак остаточні результати будуть у вересні, - МОН

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Вступна кампанія до закладів профосвіти триватиме до 1 вересня, однак вже зараз близько половини від запланованої кількості вступників зараховані на навчання. Таку інформацію має Міністерство освіти і науки України станом на 10 серпня 2018 року.

“Готуючись до вступної кампанії, місцеві органи влади склали прогнозований обсяг регіонального замовлення. Далі у липні Уряд затвердив обсяг держзамовлення за професіями загальнодержавного значення - нині це 25 професій” - розказала генеральний директор директорату професійної освіти МОН Ірина Шумік.

Цього року обсяг держзамовлення у закладах, які належать до сфери управління МОН, на підготовку робітників за професіями загальнодержавного значення складає 7 888 осіб. З них вже зараховані 3 275 вступників, що складає 42% від прогнозованого обсягу.

Прогнозований обсяг регіонального замовлення цьогоріч складає понад 110 тис. учнів. З них вже зараховано 59 867 вступників, що складає 52% від прогнозованого обсягу.

“Інтенсивність набору вступників до закладів профосвіти залежить від багатьох чинників, зокрема, від якості інформаційної кампанії закладу. Адже вступникам важливо знати про професії, яким навчають у закладі, переваги такої освіти загалом та перспективи кар'єрного росту після завершення навчання. Також варто враховувати кількість населення регіону та вступників як таких. Цьогоріч у закладах, які постійно працюють над якістю навчання учнів, покращують матеріально-технічну базу та відкриті до співпраці з роботодавцями, вже є певна конкуренція серед вступників”, - пояснила Ірина Шумік.

Так, до ТОП-5 регіонів, які зарахували найбільшу кількість учнів за кошти регіонального замовлення увійшли:

Львівщина (4863 учні);
Одещина (4134 учні);
Харківщина (3816 учнів);
Вінниччина (3506 учнів);
Дніпропетровщина (3464 учні).
До ТОП-5 регіонів, які зарахували найбільшу кількість учнів за кошти держзамовлення для підготовки кадрів за професіями загальнодержавного значення (МОН) увійшли:

Дніпропетровщина (380 учнів);
Львівщина (312 учнів);
Полтавщина (301 учень);
Вінниччина (275 учнів);
Чернігівщина (210 учнів).
Однак Ірина Шумік підкреслила, що остаточні результати вступної кампанії будуть у вересні, а зазначені показники зібрані за оперативною інформацією з регіонів.

Нагадаємо, що заклади ПТО самостійно визначають конкретні терміни прийому вступників

Міністерство освіти і науки України

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