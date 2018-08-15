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Вступну кампанію до закладів профосвіти подовжено до 1 жовтня - лист МОН

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До 1 жовтня заклади профосвіти можуть проводити додатковий прийом вступників на місця регіонального та державного замовлення. Про це йдеться в листі Міністерства освіти і науки, який був надісланий департаментам (управлінням) освіти і науки обласних, Київської міської державної адміністрації.

“Для забезпечення рівного права громадян на здобуття професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів та виконання закладами професійної (професійно-технічної) освіти регіонального та/або державного замовлення Міністерство продовжує прийом громадян на навчання до закладів ПТО на 2018/2019 навчальний рік до 1 жовтня 2018 року”, - йдеться у листі.

МОН також нагадує, що відповідно до Типових правил прийому до закладів ПТО, зарахування учнів на бюджет здійснюється в межах ліцензованого обсягу.

Раніше у МОН розповіли, що понад 60 тис вступників уже зараховані до закладів ПТО на бюджет.

Міністерство освіти і науки України

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