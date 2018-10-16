Зміни в освіті дають можливість кожній дитині розкрити свій потенціал, – Володимир Гройсман на зустрічі з юними винахідниками

Запроваджені Урядом України зміни в системі освіти, передусім нові стандарти навчання, направлені на одну ключову мету – дати кожній дитині можливість розкрити свій потенціал у час нових знань, нових компетенцій і технологій. Про це сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час зустрічі із школярами-винахідниками, які займаються робототехнікою. Зустріч відбулася в технопарку UnitCITY, куди завітали розробники людиноподібного робота Софія – першого в світі робота, який спроектований з можливістю адаптації до поведінки людей.

Глава Уряду поспілкувався зі школярами і з розробниками Софії, зазначивши, що будь-які технології створюють все ж таки люди. І завдання держави – дати можливість отримати потрібну освіту і втілити в життя найсміливіші технологічні ідеї, які ще 15-20 років тому «були лише в кіно».

«Настає час нових технологій, нових знань, нових компетенцій, – сказав Володимир Гройсман. – І наше завдання – зробити так, аби в новій українській школі кожна дитина могла розкрити свій потенціал. Діти в школу мають йти не як на випробування, а з задоволенням і заохоченням».

Глава Уряду наголосив, що вже зараз більшість світових технологічних новинок мають українську складову. І цей інтелектуальний капітал потрібно направляти на створення кінцевого продукту в Україні.

«В усіх провідних розробках світу є частина українського інтелекту. І зараз час, аби і в Україні створювався продукт. Це важливо. Ми маємо чудових дітей, які мають широкий горизонт мислення. Це дає нам перспективу. І освіта тут має надважливе фундаментальне значення, – сказав Володимир Гройсман. – Я вражений тим, що побачив у дитячих винаходах. Дитячі розробки ще раз підтвердили, наскільки талановита українська молодь. І головне – зберегти середовище, де діти можуть розвиватися і створювати продукти, які змінять наше життя».

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України