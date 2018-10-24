МОН: Для громадського обговорення розміщено проект Стратегії інноваційного розвитку України, закликаємо надавати зауваження і пропозиції

Яким має бути інноваційний розвиток України до 2030 року – проект відповідної Стратегії створила група з понад 100 експертів, робота якої була організована при МОН. Документ уже розміщено на сайті відомства для громадського обговорення. Міністерство закликає всі зацікавлені сторони приєднатися та висловити свої пропозиції до 5 листопада 2018 року.

«Цей документ готувала велика робоча група, в яку увійшло понад 100 представників органів влади, науки, інноваційного бізнесу, вишів тощо. Тобто ми намагалися залучити якомога ширше коло стейкхолдерів, щоб створити документ, який враховуватиме бачення та потреби якнайбільшого числа експертів. Але, звісно, ми розуміємо, що охопити робочою групою всіх зацікавлених осіб неможливо. Більш того, будь-який документ, що створюється такою великою групою людей, матиме свої недоліки, що пов’язані з організацією їх роботи. Тому зараз ми просимо тих, кому небайдуже інноваційне майбутнє нашої держави, долучитися до обговорення проекту. Зауваження та пропозиції можна надати як на електронну скриньку, так і телефоном», – відзначила генеральний директор Директорату інновацій та трансферу технологій МОН Дар’я Чайка.

Вона підкреслила, що головною метою Стратегії є розбудова інноваційної екосистеми України. Така система має забезпечити швидке та якісне перетворення креативних ідей в інноваційні продукти і послуги, а також підвищити рівень інноваційності національної економіки.

«Україна має відносно сильні позиції і за здатністю продукувати знання, і за фактом створення інтелектуальних продуктів. Тож для нас цілком можливим є перехід до економічного зростання через інновації, і саме цей шлях сьогодні є одним з найперспективніших», – наголосила Дар’я Чайка.

У документів визначені ті проблеми, які нині існують в інноваційній системі України, способи їх вирішення, очікувані результати тощо. Так, передбачається, що в результаті впровадження Стратегії:

збільшаться надходження від продажу та використання об’єктів інтелектуальної власності, наукоємної продукції (результатів досліджень та розробок, програмного забезпечення, ноу-хау, інших інтелектуальних послуг);

збільшаться обсяги позабюджетного фінансування науково-дослідних робіт за рахунок коштів вітчизняних та іноземних інвесторів;

зросте частка інвестицій у нематеріальні активи від усього обсягу капітальних інвестицій;

збільшиться наукоємність ВВП;

зросте кількість щорічно зареєстрованих патентів (насамперед – закордонних) на винаходи та корисні моделі.

Стратегію схвалюватиме Кабінет Міністрів України. Відтак на її основі буде створено конкретний план заходів та нормативні документи, зокрема, зміни до законів «Про інноваційну діяльність», «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій».

Нагадуємо, що проекти двох фіналістів Всеукраїнського фестивалю інновацій перемогли в міжнародному конкурсі University Startup World Cup у Копенгагені.

Міністерство освіти і науки України