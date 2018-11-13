Для реєстрації на ЗНО та вступу до вишів учням варто завчасно потурбуватися про оформлення ID-картки

Школярі, яким виповнилося 14 років, мають своєчасно звернутися для оформлення ID-картки – МОН просить освітян на місцях якомога ширше інформувати про це батьків та учнів, а Державна міграційна служба доручила своїм територіальним органам сприяти школярам в оформленні документів. Відповідні лист МОН та доручення ДМС були розіслані в департаменти (управління) освіти обласних адміністрацій та КМДА та обласні управління ДМС.

Так, зараз паспорт вперше оформлюється після досягнення особою 14-річного віку. Для таких громадян ця адмінпослуга є безкоштовною.

Для отримання ID-картки потрібно не пізніше, ніж через місяць після досягнення учнем 14 років, звернутися до:

територіального підрозділу Державної міграційної служби за зареєстрованим місцем проживання;

або до центру надання адміністративних послуг (ЦНАП), якщо він надає послуги з оформлення біометричних документів.

Докладну інформацію про процедуру оформлення ID-картки дивіться на офіційному сайті Державної міграційної служби за цим посиланням.

Для школярів своєчасне оформлення паспорта є необхідним, адже його копію потрібно подавати в комплекті документів для реєстрації на зовнішнє незалежне оцінювання.

Подавати для реєстрації інший документ можуть лише такі категорії:

особи, які не мали можливості отримати паспорт в зв’язку з тим, що проживають на окупованій території та лінії зіткнення, – свідоцтво про народження;

іноземці та особи без громадянства – копію паспорта або іншого документа, що посвідчує особу;

особи, які звернулися за захистом в Україні, – копію довідки про звернення за захистом в Україні;

особи з окупованої території, які є учнями (слухачами, студентами) закладів освіти на підконтрольній Україні території, якщо вони втратили документ, що посвідчує особу, і не мають можливості його відновити – довідку із закладу освіти з фотокарткою.

Усі інші громадяни України подають для реєстрації на ЗНО виключно паспорт. Цей же документ пред’являється учасником ЗНО для допуску до пункту тестування.

Окрім цього, питання своєчасного отримання паспорта є актуальним для тих школярів, які 2019 року планують вступати на молодшого спеціаліста чи молодшого бакалавра після 9-го класу.

Зокрема, під час подання заяви на вступ необхідно пред’явити оригінал документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, і подати його копію. Одним з таких документів є паспорт громадянина України. Водночас свідоцтво про народження не є документом, що посвідчує особу.

Тому майбутнім вступникам варто заздалегідь потурбуватися про оформлення паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу), адже вступати за свідоцтвом про народження зможуть лише ті учні, яким 14 років виповниться після 1 травня 2019 року.

Нагадуємо, що раніше МОН підготувало для вишів рекомендації щодо оформлення статутів.

Міністерство освіти і науки України