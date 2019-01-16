Андрій Рева: Солідарна пенсійна система – це єдиний гарант виплат пенсій за будь-яких економічних умов

Солідарна пенсійна система – це єдиний гарант виплат пенсій за будь-яких економічних умов. Про це свідчить практичний досвід функціонування пенсійної системи в Україні, – заявив Міністр соціальної політики Андрій Рева.

"Солідарна пенсійна система пройшла через усі випробування і довела, що навіть у найтяжчі часи, коли була дуже скрутна економічна ситуація, єдиним джерелом пенсійних виплат була солідарна система. Тому потрібно пам'ятати, що солідарний рівень є страховою системою, яка дасть гарантію виплати пенсій за будь-яких обставин", – заявив Міністр.

Він акцентував також на важливій ролі обов'язкового накопичувального рівня пенсійної системи як додаткового ресурсу для збільшення пенсійних виплат у майбутньому.

"Накопичувальна система є ефективною, коли у людей з'являється додатковий ресурс і можливість використати частину доходів не лише на споживання, а й для відкладення на майбутнє. Якщо ж у людей немає з чого заощаджувати, то вони нічого не накопичать. Тому, коли доходи людей суттєво зростуть, а є впевненість, що це відбудеться найближчим часом, з'явиться і можливість частину ресурсу накопичувати, створивши державні гарантії збереження цих коштів. Тоді люди, через певну кількість років, отримуватимуть додаткову пенсію зі зроблених ними заощаджень", – пояснив Андрій Рева.

Разом із тим, за його словами, головним викликом для обох рівнів пенсійної системи, як для солідарного, так і для накопичувального, залишається тіньовий сектор економіки. Адже внески до обох рівнів пенсійної системи розраховуються від офіційних доходів громадян

Міністерство соціальної політики України