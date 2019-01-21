Триває прийом заявок на отримання стипендій для навчання у вишах Туреччини - податися можна до 20 лютого стипендіїміжнародна співпраця

Турецька Республіка надає стипендії на навчання та дослідження у закладах вищої освіти на 2019-2020 навчальний рік. Подача заяв здійснюється в режимі онлайн на сайті https://tbbs.turkiyeburslari.gov.tr/

Термін подачі заяв – до 20 лютого 2019 року.

Відбір кандидатів здійснюватиме турецька сторона. Співбесіди з аплікантами, що мають рівень бакалавра чи магістра, проводитимуться у квітні-травні. Результати повідомлять протягом липня.

Викладання більшості програм здійснюватиметься турецькою, тому учасникам пропонується однорічний підготовчий курс. Деякі університети пропонують навчання англійською, французькою або арабською мовами.

Пропозиція передбачає відшкодування витрат за навчання та переліт. Учасники також забезпечуються стипендіями, медичним страхуванням та річними курсами турецької мови (для тих, хто навчатиметься на відділеннях з турецькою мовою викладання).

міжнародна співпраця стипендії

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Докладніше про програму на сайті www.turkiyeburslari.gov.tr

Міністерство освіти і науки України