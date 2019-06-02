Майбутні вчителі та лікарі, що працюватимуть в селах, можуть першочергово вступити на бюджет – МОН надало роз’яснення

Цьогоріч вступники, які мають бажання працювати в сільській місцевості, вперше зможуть скористатися правом першочергового зарахування на бюджет. Воно поширюється на майбутніх лікарів та вчителів, що оберуть навчання на спеціальностях галузей знань 01 «Освіта/Педагогіка» і 22 «Охорона здоров’я». Щоб роз’яснити на місцях, як має відбуватися конкурс з відбору вступників, МОН підготувало відповідні методичні рекомендації.

«Право першочергового вступу отримають ті, хто попередньо пройде конкурс та укладе угоду на відпрацювання в селі або селищі міського типу не менше 3 років. Ця вся робота проводиться на регіональному рівні: конкурс організовує облдержадміністрації (ОДА) на основі прогнозу місцевих рад щодо потреби фахівців з вищою медичною чи педагогічною освітою», – пояснив генеральний директор директорату вищої освіти та освіти дорослих МОН Олег Шаров.

Він закликав ОДА активніше використовувати цю можливість та інформувати про неї вступників, адже конкурси мають бути оголошені до 1 березня, а до 30 квітня – вже їх результати.

«Якщо проводите конкурси – обов’язково розмістіть інформацію на своїх сайтах, розкажіть через мас-медіа. Щоб якомога більше вступників дізналися про це. Так само я закликаю й вступників виявляти ініціативу, цікавитися можливістю першочергового вступу в представників своєї місцевої влади. Ми зі свого боку надаємо підтримку та вичерпні роз’яснення щодо всіх організаційних процесів», – закликав очільник директорату.

ОДА самі визначають порядок та умови конкурсів. Це, зокрема, стосується вимог до конкурсантів та переліку документів. Водночас МОН радить одним із критеріїв визначити місце проживання учасника. Тоді перевагу зможуть отримати ті, хто живе в тому ж (найближчому) населеному пункті, що й майбутній роботодавець.

«Таким чином підтримка буде надана тим дітям з сіл, які хочуть отримати вищу освіту і повернутися працювати до себе додому», – підкреслив Олег Шаров.

Окремо він наголосив на кількох обов’язкових умовах конкурсу. Так, спеціальність, термін та освітній рівень, які планує обрати конкурсант, мають співпадати з визначеною потребою у фахівцях. Учасники повинні бути попередньо ознайомлені зі своїми обов’язками щодо навчання та відпрацювання. При цьому місцеві ради, що дають замовлення, зобов’язані прийняти рішення про забезпечення майбутніх працівників безоплатним житлом на термін не менш як 3 роки.

Переможці конкурсів отримають право на першочергове зарахування. Їх конкурсний бал множитиметься на першочерговий коефіцієнт (1,05). Для вступників на бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного спрямування) в Умовах прийому додатково передбачено спеціальну квоту-4, під яку буде надано частину бюджетних місць.

Після закінчення навчання випускник повинен буде протягом місяця прибути до місця відпрацювання, укласти трудовий договір та почати роботу. Якщо ж випускник відмовиться виконувати умови угоди, йому потрібно буде відшкодувати кошти, витрачені вишем на його підготовку.

Нагадуємо, що раніше були затверджені Умови прийому до вишів на 2019 рік. До 5 лютого заклади вищої освіти мають затвердити власні Правила прийому та оприлюднити їх на офіційному сайті.

Міністерство освіти і науки України