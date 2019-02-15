Нова українська школа – реформа нових можливостей для наших дітей, вчителів та батьків, реалізацію її основ забезпечив Закон «Про освіту», однак деталізувати механізми має закон «Про повну загальну середню освіту», проект якого ми найближчими тижнями подамо у Верховну Раду через Кабмін. Про це розповіла Міністр освіти і науки Лілія Гриневич під час спілкування з освітянами в межах робочої поїздки на Сумщину сьогодні, 15 лютого 2019 року.

Зокрема, законопроект передбачає деталізацію механізмів забезпечення якості шкільної освіти – процедури шкільного аудиту, запровадження педагогічної інтернатури для молодих вчителів, а також врегульовує окремі питання інклюзивної освіти, наприклад, що стосуються можливості батьків супроводжувати дітей з особливими освітніми потребами під час уроків.

«Ми дуже хотіли б цей закон цьогоріч прийняти, але наше завдання мінімум – ухвалити його в першому читанні. Таким чином, який би не був наступний парламент, він муситиме працювати із закладеними в цей закон ідеями Нової української школи. Наше завдання, завдання освітян – захистити реформу», – пояснила Лілія Гриневич.

Спілкуючись зі ЗМІ, вона нагадала, що нещодавно набуло чинності положення про міжшкільний ресурсний центр, а також закликала випускників 9 та 11 класів, що обирають подальшу освітню траєкторію, придивитися до можливостей, які дають заклади профосвіти.

«Просто прийдіть на дні відкритих дверей у заклади професійної освіти – дати та місця зведені й розміщенні на сайті МОН. Подивіться на нові можливості, які в них пропонуються, спитайте про дуальне навчання. Можливо, там ви знайдете відповідний для себе шлях і станете справжнім профі», – порадила Міністр.

Міністерство освіти і науки України