Наша мета побудувати сучасну систему освіти – від садочка до університету, – Володимир Гройсман

Мета урядової реформи освіти – побудувати сучасну систему освіти, яка відповідала б потребам економіки і дозволяла виховувати компетентного фахівця. Про це сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

Він підкреслив, що сучасні умови розвитку світу швидко змінюються. А у дитини немає можливості другий раз отримати середню освіту чи потрапити в садок. Саме тому зараз є потреба сформувати інтегральну систему освіти – від садочка до профтехосвіти чи вищої освіти.

«Інвестиції в освіту – інвестиції в силу держави. Ми будемо інвестувати в садочки, в сучасний освітній простір, у підготовку професійних кадрів для економіки», - сказав Прем’єр-міністр.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України