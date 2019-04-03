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Наша мета побудувати сучасну систему освіти – від садочка до університету, – Володимир Гройсман

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Мета урядової реформи освіти – побудувати сучасну систему освіти, яка відповідала б потребам економіки і дозволяла виховувати компетентного фахівця. Про це сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

Він підкреслив, що сучасні умови розвитку світу швидко змінюються. А у дитини немає можливості другий раз отримати середню освіту чи потрапити в садок. Саме тому зараз є потреба сформувати інтегральну систему освіти – від садочка до профтехосвіти чи вищої освіти.

«Інвестиції в освіту – інвестиції в силу держави. Ми будемо інвестувати в садочки, в сучасний освітній простір, у підготовку професійних кадрів для економіки», - сказав Прем’єр-міністр.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України

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