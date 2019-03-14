Освітня реформа Уряду направлена на створення якісного середовища для дітей – від народження до дорослого життя

Запроваджена Урядом України реформа освіти, однією з ланок якої є забезпечення достатньої кількості місць у дитячих садочках та запровадження принципів Нової української школи, має на меті побудувати якісне середовище для дітей – від народження до дорослого життя. Про це сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання Уряду, однією з тем якого стала презентація нового проекту закону про середню освіту. Документ має кілька магістральних напрямків, які стосуються як безпосередньо освітнього процесу, так і можливостей дітей із складними захворюваннями навчатися у лікувальних закладах, можливостей навчатися «материнською» мовою – за визнаними стандартами Євросоюзу і з одночасним оволодінням державною мовою, новими можливостями для вчителів щодо підвищення власної кваліфікації тощо.

«Перед нами стоїть завдання – створити для дітей якісне середовище від народження до дорослого життя. Ми маємо створити належні умови, аби кожен зміг знайти себе в житті. А це про здоров’я, соціальний захист, підтримку і, звісно, освіту. Процес освіти має бути безперервним, – сказав Володимир Гройсман. – Ми почали працювати над питанням забезпечення місць у дитячих садочках. Ще три роки тому черга в садочки була понад 90 тис. Сьогодні вона зменшена на 60 тис. До 2020 року черг у садочки /бути не повинно. Для цього є рішення і можливості».

Глава Уряду нагадав, що загалом на підтримку регіональних програм Уряд виділяє близько 50 млрд грн. І частина цих коштів буде направлена на будівництво дошкільних закладів.

«Наступний етап – Нова українська школа. Нове непросто впроваджувати. Але децентралізація та підтримка через бюджетні субвенції працюють. У минулому бездіяльність та відсутність фінансових механізмів полишали дітей права на освіту. Ми ж запровадили потрібні інструменти, – сказав Володимир Гройсман. – Нещодавно ми були на Рівненщині, відвідали школу. Що говорить вчитель там? Діти хочуть йти до школи! Зарплата вчителів зросла на 75%. Це недостатньо, але це все говорить про кроки Уряду».

Далі, за словами Глави Уряду, оновлення середньої школи, нові стандарти профтехосвіти та вищої освіти.

«Сьогодні ми презентуємо новий закон про середню освіту. Будемо просити Парламент якомога раніше розглянути та затвердити документ», – сказав Володимир Гройсман.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України