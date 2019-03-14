Уряд запроваджує нові механізми підтримки сімей з дітьми

Уряд України вважає одним із стратегічних напрямків діяльності підтримку сімей з дітьми та збільшення народжуваності в Україні. Про це сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання Уряду. В рамках засідання міністри проаналізували вже існуючі програми – «Пакунок малюка» та «Муніципальна няня», а також обговорили низку нових ініціатив, направлених на підтримку сімей, де виховують трьох та більше дітей. Так, за прогнозом Міністерства соціальної політики, цього року буде видано понад 310 тис. «Пакунків малюка», зростатиме й кількість заяв батьків на послуги «Муніципальної няні».

«Українців має бути більше. Для цього ми створюємо як нові стандарти життя, так і механізми соціальної підтримки. Серед них – програми «Пакунок малюка», «Муніципальна няня», підтримка дітей-сиріт: минулого року вперше придбали 829 квартир для тих, хто виховувався лише у дитячих будинках», – сказав Володимир Гройсман.

Він зазначив, що нові ініціативи передбачатимуть, зокрема, запровадження додаткової фінансової підтримки – з метою створення належних умов виховання. Право на отримання допомоги матимуть всі багатодітні сім’ї вже з квітня поточного року. Ініціативи прораховані і опрацьовані спільно з експертним середовищем, Міністерством фінансів і відповідають баченню Президента України в цій сфері.

«У нас є кілька ключових завдань – аби чисельність населення збільшувалася, аби були можливості виховання справжнього і самодостатнього громадянина і аби люди, які вкладають свої зусилля в дітей, відчували належне ставлення й підтримку», – сказав Володимир Гройсман.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України