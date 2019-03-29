«ЗНО в магістратуру»: затверджено всі програми, за якими укладатимуть тести для вступників

Міністерство освіти і науки затвердило всі програми, за якими цього року укладатимуть тести для «ЗНО в магістратуру». Йдеться про єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЄВІ), який мають проходити вступники у магістратуру з низки гуманітарних спеціальностей, та єдине фахове вступне випробування з права та правничих компетентностей (ЄФВВ), яке разом з ЄВІ складатимуть майбутні магістри «Права» та «Міжнародного права».

Відповідні накази були розміщені на сайті МОН сьогодні, 28 березня 2019 року.

Зокрема, для ЄВІ можна буде обрати одну з 4 мов: англійську, французьку, німецьку або іспанську. Тестування міститиме 2 частини – з перевірки читання та використання мови.

Завдання складатимуться відповідно до Програми, затвердженої наказом МОН від 28 березня 2019 року № 411.

ЄФВВ поділятиметься на 2 блоки. Перший – право – включатиме завдання з 8 базових правничих дисциплін:

конституційне право України

адміністративне право України. Адміністративне судочинство в Україні

цивільне право України

цивільне процесуальне право України

кримінальне право України

кримінальне процесуальне право України

міжнародне публічне право

міжнародний захист прав людини.

Ця частина тесту укладатиметься відповідно до Програми, затвердженої наказом МОН від 28 березня 2019 року № 410.

Другий блок ЄФВВ – перевірка загальних навчальних правничих компетентностей. Він міститиме завдання для оцінювання критичного, аналітичного та логічного мислення. Тести укладатимуться відповідно до Програми, затвердженої наказом МОН від 8 квітня 2016 року № 409.

Нагадуємо, що цього року розширено перелік спеціальностей магістратури, для вступу на які необхідно складати єдиний вступний іспит з іноземної мови за технологією ЗНО. Це, зокрема, спеціальності 027 «Музеєзнавство, пам’яткознавство», 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності», 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» галузі знань 02 «Культура і мистецтво», спеціальності галузей знань 03 «Гуманітарні науки» (крім спеціальності 035 «Філологія»), спеціальності галузей знань 04 «Богослов’я», 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 07 «Управління та адміністрування», 08 «Право», 12 «Інформаційні технології», 24 «Сфера обслуговування», 28 «Публічне управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини».

У магістратуру спеціальностей «Право» та «Міжнародне право», окрім ЄВІ з іноземної мови, також треба проходити єдине фахове вступне випробування за технологією ЗНО.

Міністерство освіти і науки України